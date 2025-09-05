Войти
Четыре верфи объединились в консорциум ради строительства ледоколов для США

243
0
0
Источник изображения: Mozgova/Shutterstock/FOTODOM

Yle: верфи трех стран объединились ради строительства ледоколов для США

На Западе четыре верфи объединились в консорциум, чтобы с большей вероятностью получить заказы на строительство ледоколов для США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финский портал Yle.

По данным издания, речь идет о верфях из Финляндии, США и Канады. Предприятия готовы выпустить два ледокола в течение трех лет с момента заключения контракта - это очень высокие темпы строительства.

Предполагается, что всего Вашингтон намерен заказать три ледокола разных классов.

1 сентября телеканал NBC сообщил, что Соединенные Штаты могут потерять свой единственный исследовательский ледокол, с помощью которого ученые изучали тающие ледники Антарктики.

По данным журналистов, это связано с негативным отношением текущей администрации Штатов к исследованиям изменений климата: Белый дом сокращает бюджеты, гранты, рабочие места, и прекращает публиковать соответствующие отчеты.

Ранее Путин рассказал об обсуждении с США перспектив сотрудничества в Арктике.

Дмитрий Архипов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Финляндия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
