Главком ВСУ приказал устранить недостатки по работе дронов-перехватчиков

Александр Сырский
Александр Сырский.
Сырский: недостатки по работе дронов-перехватчиков нужно устранить

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал устранить недостатки по работе дронов-перехватчиков. Об этом военный сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания, посвященного этой теме.

Главком отметил, что в настоящее время на Украине строится эшелонированная система обороны от российских ударных беспилотников и формируются новые экипажи по борьбе с дронами.

"Мы создаем эшелонированную систему противодействия враждебным "шахедам" и "гераням". Наша общая задача - формировать больше таких экипажей, обучать больше операторов-истребителей, обеспечивать для них более эффективные средства поражения и РЛС", - написал Сырский.

В конце августа в Главном управлении разведки министерства обороны Украины сообщили, что Россия наращивает производственные мощности и приближается к выпуску более 6 тыс. беспилотников типа «Шахед» ежемесячно. Источник подчеркнул, что организация производства внутри страны значительно снизила себестоимость по сравнению с начальным этапом конфликта, когда Москва импортировала эти дроны из Ирана.

Ранее в сети опубликовали фото дронов-камикадзе «Шахед» с надписью «для ТЦК».

Александр Афонин

  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
