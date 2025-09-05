Войти
Эксперты назвали новые межконтинентальные ракеты Китая страховкой от ПРО США

DF-26
DF-26.
Источник изображения: @ Cha Chunming/Zuma/ТАСС

Эксперт Каушал назвал новые межконтинентальные ракеты Китая страховкой от ПРО США

Во время парада в Пекине Китай продемонстрировал две новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести многочисленные ядерные боеголовки, пишет Bloomberg .

Китай продемонстрировал свои новые стратегические амбиции в ядерной сфере, представив на параде в честь годовщины окончания Второй мировой войны в Пекине две новые межконтинентальные баллистические ракеты – DF-5C и DF-61, передает Bloomberg.

Оба этих комплекса отличались внушительными размерами и, по мнению экспертов, отражают стремление Китая значительно увеличить свой ядерный арсенал, который, по оценкам Пентагона, может достичь 1 тыс. боеголовок к 2030 году.

Как отметил старший научный сотрудник лондонского Royal United Services Institute Сидхарт Каушал, крупные ракеты особенно ценны тем, что способны нести множество индивидуально наводимых боеголовок, что усложняет задачи противоракетной обороны.

Он подчеркнул: "Фактически, их можно рассматривать как страховку от возможностей систем ПРО США". Присутствие DF-5C и DF-61 стало сигналом о том, что Китай развивает ядерную триаду – комплекс систем доставки ядерного оружия с земли, моря и воздуха.

DF-5C отличается трехсекционной конструкцией и диаметром свыше 3 метров, при этом ракету перевозили на нескольких транспортных средствах. По сообщениям китайских СМИ, она способна нести до десяти боеголовок или один сверхмощный заряд.

По мнению директора Программы по нераспространению оружия в Восточной Азии Джеффри Льюиса, большая масса боевой части позволяет предполагать наличие многомегатонной боеголовки, что может компенсировать возможную нехватку точности или быть использовано против укрепленных целей.

DF-61, напротив, была показана на мобильной 16-колесной платформе, что делает ее менее уязвимой для удара и более гибкой в применении – по мнению Каушала, речь идет о твердотопливной ракете длиной более 20 метров, вероятно, наследнице DF-41 с дальностью до Северной Америки.

Эксперты допускают, что на таких ракетах могут быть размещены и экзотические системы, включая фракционный орбитальный бомбардировочный комплекс, испытания которого Китай провел в 2021 году.

Как отмечает эксперт Carnegie Endowment for International Peace Анкит Панда, разнообразие и секретность китайских МБР демонстрируют, что ядерная программа страны развивается так же масштабно и экспериментально, как в США и СССР до заключения договоров о контроле над вооружениями в эпоху холодной войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине начался военный парад. На площади Тяньаньмэнь началось движение парадных расчетов. Китай впервые представил на параде ядерную ракету DF-5C.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
