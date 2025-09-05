Войти
Глава ЕК сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК Фон дер Ляйен сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины

Европейский союз в рамках своей военной миссии завершил обучение крупнейшей группы украинских военных, достигнув отметки почти 90 тыс. человек.

В рамках прошедшей в Париже встречи "коалиции желающих" председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз уже подготовил почти 90 тыс. украинских военных, передает РИА "Новости". По ее словам, Европа продолжит обучение украинских солдат и в дальнейшем.

В заявлении фон дер Ляйен также отмечается, что 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для гарантий безопасности Украины.

Встреча коалиции прошла под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

В российском МИД подчеркнули, что любые сценарии размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлемы для России и несут угрозу резкой эскалации конфликта. В министерстве также заявили, что подобные инициативы Британии и других стран Европы расцениваются как подстрекательство к продолжению боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марк Рютте призвал ускорить заказы американских вооружений для Киева.

Кая Каллас раскрыла план Евросоюза по так называемым гарантиям безопасности для Киева.

Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Евросоюза отправить солдат на Украину.

Евгения Караваева

Страны
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
Евросоюз
