Пентагон сворачивает программу помощи армиям Литвы, Латвии и Эстонии

Источник изображения: topwar.ru

Западная пресса со ссылкой на источники в Пентагоне публикует материалы, в которых говорится о решении по свёртыванию американской помощи в отношении армий некоторых европейских стран. Как выясняется из публикации FT, Вашингтон решил свернуть программы военной помощи ряду страны НАТО, которые граничат с Российской Федерацией.

Из сообщения:

Представители Пентагона разослали сообщения европейским дипломатам о том, что США более не намерены финансировать подготовку и оснащение армий стран Восточной Европы, которые граничат с Россией.

Далее издание пишет, что «а ведь именно эти страны могут оказаться на передовой при вооружённом конфликте с Россией».

В первую очередь помощь от США потеряют Литва, Латвия и Эстония. На троих за «предвоенный» период (с 2018 по 2022 годы) прибалтийские армии получили от США помощи более чем на миллиард долларов.

Однако США не закрывают программу Foreign Military Financing, которая подталкивает страны Европы к покупке крупных пакетов вооружений – в первую очередь именно у Соединённых Штатов Америки.

Таким образом, программа реализуется в парадигме Дональда Трампа: платить за вашу безопасность должны не мы вам, а вы нам.

Напомним, что прибалтийские власти уже встали по стойке смирно перед Трампом, подтвердив намерение существенно повысить военные расходы и активизировать закупку оружия и техники у США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
