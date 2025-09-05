Войти
Военное обозрение

Павел Дуров: обе мировые войны начинались против славян

272
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Павел Дуров продолжает серию публикаций, посвящённых фактически тому, что западная цивилизация давно не считает славян «ровней» для себя. В одном из постов Дуров напомнил о том, что английское слово slave – раб берёт своё начало от латинского слова, которое коррелирует с обозначением славян – народов, проживающих на востоке Европы.

Дуров отмечает, что Западная Европа фактически воспринимала и продолжает воспринимать славян как людей как минимум не из того же круга «цивилизованности», к которому они относят себя.

Далее Павел Дуров напомнил, что обе мировых войны Запад начинал именно против славян: в 1914 году была объявлена война Сербии, в 1939 году – Польше.

Дуров:

В XIX веке Запад без всякой причины вторгся на славянские земли во время Наполеоновских войн и Крымской войны.

При этом Дуров даёт понять, что речь даже не о Германии и Франции, отдельно взятых, а о коллективной Западной Европе, когда та пыталась действовать как гегемон.

В принципе, и сегодня Запад пытается решать свои задачи за счёт славян. В том числе стравливая народы России и Украины. Поэтому – ничего принципиально нового. Разве что, украинцы считают, что Запад таким образом им помогает…

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
Сербия
Украина
Франция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 01:43
Комментарий к "В России восхитились созданной с учетом опыта СВО китайской «Арматой»"
  • 05.09 01:11
  • 0
Комментарий к "Генерал США пригрозил России, Китаю и КНДР «выламыванием дверей»"
  • 05.09 00:14
  • 0
Комментарий к "Эксперт Степанов: показанная в КНР МБР "Восточный ветер" стала маркером перемен"
  • 04.09 22:13
  • 0
Комментарий к "Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)"
  • 04.09 20:29
  • 0
Комментарий к "Ультранацисты против мира: «Азов»* захватил власть на Украине"
  • 04.09 20:14
  • 167
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 20:05
  • 10384
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 15:46
  • 16
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет