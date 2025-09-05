Павел Дуров: обе мировые войны начинались против славян

Источник изображения: topwar.ru

Павел Дуров продолжает серию публикаций, посвящённых фактически тому, что западная цивилизация давно не считает славян «ровней» для себя. В одном из постов Дуров напомнил о том, что английское слово slave – раб берёт своё начало от латинского слова, которое коррелирует с обозначением славян – народов, проживающих на востоке Европы.

Дуров отмечает, что Западная Европа фактически воспринимала и продолжает воспринимать славян как людей как минимум не из того же круга «цивилизованности», к которому они относят себя.

Далее Павел Дуров напомнил, что обе мировых войны Запад начинал именно против славян: в 1914 году была объявлена война Сербии, в 1939 году – Польше.

Дуров:

В XIX веке Запад без всякой причины вторгся на славянские земли во время Наполеоновских войн и Крымской войны.

При этом Дуров даёт понять, что речь даже не о Германии и Франции, отдельно взятых, а о коллективной Западной Европе, когда та пыталась действовать как гегемон.

В принципе, и сегодня Запад пытается решать свои задачи за счёт славян. В том числе стравливая народы России и Украины. Поэтому – ничего принципиально нового. Разве что, украинцы считают, что Запад таким образом им помогает…