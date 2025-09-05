Войти
ТАСС

Премьер Канады: США готовы поддержать гарантии безопасности Украине

251
0
0
Марк Карни
Марк Карни.
Источник изображения: wikimedia.org

Марк Карни также отметил, что Оттава намерена предоставлять военную помощь Киеву

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни полагает, что США демонстрируют готовность оказать поддержку "коалиции желающих" в предоставлении Украине гарантий безопасности.

Карни, как уточняется в опубликованном его пресс-службой заявлении, в удаленном режиме принял участие во встрече представителей упомянутой группы стран в Париже.

"Коалиция обсудила варианты предоставления гарантий безопасности Украине. Премьер-министр Карни, как и другие члены коалиции, приветствовал открытость США в вопросе о поддержке этих усилий для содействия долгосрочному миру и безопасности Украины и Европы", - отмечается в документе.

Как следует из заявления, Карни отметил, что Канада готова "предоставлять военную помощь [Киеву] для содействия прекращению огня и поддержанию долгосрочного мира". Он также высказался за "сохранение международного экономического давления на Россию".

4 сентября в Париже организована встреча "коалиции желающих", на которой среди прочего обсуждаются гарантии безопасности для Украины. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 01:43
Комментарий к "В России восхитились созданной с учетом опыта СВО китайской «Арматой»"
  • 05.09 01:11
  • 0
Комментарий к "Генерал США пригрозил России, Китаю и КНДР «выламыванием дверей»"
  • 05.09 00:14
  • 0
Комментарий к "Эксперт Степанов: показанная в КНР МБР "Восточный ветер" стала маркером перемен"
  • 04.09 22:13
  • 0
Комментарий к "Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)"
  • 04.09 20:29
  • 0
Комментарий к "Ультранацисты против мира: «Азов»* захватил власть на Украине"
  • 04.09 20:14
  • 167
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 20:05
  • 10384
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 15:46
  • 16
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет