Минобороны Чехии продлило лизинг истребителей JAS-39C/D "Грипен" до 2035 года

ЦАМТО, 4 сентября. Минобороны Чехии 1 сентября объявило, что командование ВВС страны сможет эксплуатировать истребители JAS-39C/D "Грипен" до 2035 года.

Соответствующее лизинговое соглашение подписали генеральный директор подразделения вооружений и закупок Минобороны Чехии Любор Куделка и генеральный директор Агентства по материальному обеспечению Вооруженных сил Швеции (FMV) Микаэль Гренхольм.

Ранее предложение о продлении лизинга 12 самолетов было поддержано коллегией Министерства обороны и правительством Чехии.

Согласно контракту, Чехия выплатит за аренду 12 самолетов в период с 2027 по 2035 гг. 16,695 млрд. чешских крон (724 млн. долл. / 6,012 млрд. швед. крон с НДС), включая обслуживание и обучение пилотов. Благодаря интенсивным переговорам министерству удалось получить предложение, которое примерно на 25% выгоднее, чем представленное Швецией в прошлом году. Значительная экономия средств была достигнута и благодаря сокращению количества самолетов с 14 до 12 (в т.ч. 10 одноместных и два двухместных).

Продление применения "Грипен" позволит обеспечить боеготовность ВВС Чехии в период перехода на самолеты пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2". По условиям действующего соглашения лизинг "Грипен" истекает в 2027 году, в то время как поставки новых самолетов F-35 начнутся в 2031 году. Полной готовности к боевому применению F-35 достигнут в 2035 году, когда закончится аренда JAS-39C/D.

В рамках соглашения JAS-39C/D, которые будут эксплуатироваться третье десятилетие, также будут модернизированы в соответствии с современными требованиями. Стоимость данных работ составит 4,037 млрд. чешских крон (169 млн. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2004 года правительство Чехии заключило с Агентством по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) договор на получение 14 JAS-39C/D (12 одноместных и 2 двухместных) в лизинг на 10-летний срок (по 2015 год). Стоимость аренды составила около 19,6 млрд. крон (928 млн. долл.). Самолеты были поставлены заказчику в течение апреля-августа 2005 года.

В мае 2014 года Министерство обороны Чехии и Шведское Агентство по экспорту продукции оборонного назначения (FXM) подписали соглашение о продлении лизинга истребителей на срок 12 лет. Полная стоимость аренды составила около 21,4 млрд. крон (781 млн. евро).

В настоящее время Чехия арендует 14 самолетов JAS-39 "Грипен" примерно за 1,7 млрд. крон в год. Срок лизинга истекает в 2027 году.

В 2023 году Чехия подписала соглашение о приобретении в США 24 истребителей F-35A стоимостью 5,62 млрд. долл. Согласно планам, первый самолет F-35 будет поставлен к 2031 году, а полностью поставки завершатся к 2035 году.

Для обеспечения боеспособности ВВС Чехии в 2024 году было решено продлить срок лизинга "Грипен". В феврале 2025 года МО Чехии заявило, что не удовлетворено условиями представленного Швецией в 2024 году предложения, указав, что оно является слишком дорогостоящим и не "вписывается" в бюджет. Шведская сторона подготовила новое соглашение, условия которого в итоге были приняты чешским министерством.