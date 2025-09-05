В США заявили, что Россия тихо развивает военную инфраструктуру на острове, который Америка считает своим. Что об этом известно?

NI: РФ тихо строит арктическую военную базу на земле США
Россия активно, но тихо развивает военную инфраструктуру на острове Врангеля, который американская сторона считает своей территорией. Об этом в материале для американского журнала The National Interest (TNI) заявляет обозреватель Брендон Вайхерт.
Брендон Вайхерт
обозреватель TNI
Соединенные Штаты долгие годы продолжают оспаривать принадлежность данной территории, ссылаясь на законодательство XIX века.
Автор считает, что Россия следит отсюда за самолетами НАТО
В статье утверждается, что на указанном острове есть «спорный российский форпост» — объект «Ушаковское». Он включает в себя передовую радиолокационную станцию «Сопка-2», которая может работать при ураганном ветре до 40 метров в секунду и температуре до минус 40 градусов Цельсия. Также сообщается, что объект имеет и иную вспомогательную инфраструктуру.
Говоря о комплексе «Сопка-2», Вайхерт отмечает, что он способен отслеживать перемещения американских самолетов и техники других стран Североатлантического альянса фактически в режиме реального времени. Также, утверждается в материале, «Сопка-2» может поддерживать контроль за Северным морским путем.
В США уверены, что российская база представляет серьезную угрозу
Как рассуждает Вайхерт, поскольку РФ все больше наращивает свое присутствие в месте, которое расположено всего в 300 милях от Аляски, это представляет реальную угрозу для США, в частности, экологическую и геополитическую.
Несмотря на это, обозреватель признает, что остров был открыт в 1823 году русской экспедицией, а свои права на него американская сторона предъявила лишь спустя более полувека — в 1881 году — в соответствии с собственным «Законом о гуано».
Таким образом территориальные претензии в данный момент неактуальны, так как Госдепартамент отказался их продвигать при второй администрации главы Штатов Джорджа Буша. Это признают и американские юристы, однако споры по поводу острова Врангеля до сих пор не угасают.
«По мере таяния арктических льдов США должны возобновить свои претензии на остров — как минимум чтобы использовать его в качестве дипломатического рычага в отношениях с Москвой», — призывает автор.