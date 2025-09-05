Войти
Lockheed Martin получила рекордный заказ на ракеты для Patriot

250
0
0
Фото: Toru Hanai / Reuters
Фото: Toru Hanai / Reuters.

Defense News: Lockheed Martin получила рекордный заказ на ракеты для Patriot

Американская корпорация Lockheed Martin получила рекордный заказ на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает издание Defense News.

Контракт между Lockheed Martin и армией США на сумму 9,8 миллиарда долларов предполагает производство 1970 противоракет Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) и сопутствующего оборудования для Соединенных Штатов и их союзников.

Соглашение охватывает период с 2024 по 2026 финансовые годы. В 2025 году планируется поставить более 600 противоракет.

В публикации подчеркивается, что в настоящее время 17 стран имеют PAC-3 на вооружении.

В апреле 2024-го издание со ссылкой на вице-президента Lockheed Martin по программе PAC-3 Бренду Дэвидсон сообщило, что к 2027 году внутри Соединенных Штатов планируется ежегодно производить по 650 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
