Французские военные заказали разработку лазерной системы ПВО

Французское Агентство оборонных закупок (DGA) заключило контракт на разработку демонстрационного образца лазерной системы нового поколения для борьбы с беспилотниками и другими воздушными угрозами в ближнем радиусе действия. Генподрядчиком стал консорциум, в состав которого вошли MBDA, Safran Electronics and Defence, Thales и CILAS.

Как уточняет Naval News, новая система получила обозначение SYDERAL (Système Laser de Défense de Nouvelle Génération), а ее разработка предусмотрена законом о военном планировании на 2024–2030 годы.

Испытания лазерного комплекса DragonFire, Великобритания UK Ministry of Defence

Демонстрационный образец SYDERAL позволит оценить эффективность лазерного оружия для нейтрализации тактических беспилотников, ракет, минометных снарядов и дистанционно управляемых боеприпасов. Оснащение французских ВМС планируется к 2030 году.

Контракт предполагает, что демонстратор, созданный на основе масштабируемой и модульной архитектуры, должен быть пригоден для использования днем ​​и ночью, оставаясь при этом достаточно компактным.

Отметим, что MBDA участвует в нескольких европейских проектах по созданию лазерное оружия. В Германии компания провела испытания лазерного демонстратора вместе с Rheinmetall. Совместно с группой Leonardo разрабатывает лазерный комплекс для ВМС Италии. В Великобритании MBDA сотрудничает с местным подразделением Leonardo и QinetiQ в создании корабельной системы DragonFire, которая уже подтвердила свои возможности по противодействию воздушным целям и планируется к развертыванию в 2027 году.

MBDA расширила свои компетенции в данной сфере, приобретя долю во французской компании CILAS, специализирующейся на военных лазерных системах. CILAS разработала систему HELMA-P, которая завершила свои первоначальные испытания летом 2024 года. Эти разработки пополнили пакет технологий направленного энергетического оружия MBDA.

Разработки лазерных систем ПВО ведутся во многих странах мира. Международный опыт показал, что установки мощностью до 50 кВт способны противостоять таким угрозами, как беспилотные летательные аппараты и быстроходные катера. Предполагается, что комплексы мощностью свыше 100 кВт будут эффективны против баллистических и гиперзвуковых ракет.