Войти
Военное обозрение

Германия собирается предложить Киеву технику для четырех механизированных бригад

248
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Германии собирается выступить с масштабной инициативой по усилению оборонного потенциала Украины в ходе сегодняшней встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже. Согласно информации от одного из немецких изданий со ссылкой на источники, Берлин подготовил конкретный план «гарантий безопасности», который включает значительное увеличение объемов военной помощи.

В материале говорится, что ключевым элементом немецкого предложения является наращивание поставок систем противовоздушной обороны на 20%, что направлено на укрепление защиты украинского неба от ракетных и дроновых атак. Кроме того, стратегия предусматривает финансовую и технологическую поддержку в организации локального производства высокоточного оружия большой дальности, включая крылатые ракеты.

Наконец, значительный акцент делается на оснащении сухопутных сил ВСУ. Берлин готов ежегодно поставлять до 480 единиц боевой техники, включая бронетранспортеры, для полного укомплектования четырех механизированных бригад.

О чём это всё говорит? О том, что было понятно и без вышеупомянутой статьи от немецкого издания.

Партнёры Киева сегодня собрались в Париже не для того, чтобы обсуждать возможные сценарии дипломатического завершения текущего конфликта. Наоборот, европейская «партия войны» будет продвигать дальнейшие поставки вооружений, так сказать, «подкидывать дровишек», чтобы костёр войны не угасал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 01:43
Комментарий к "В России восхитились созданной с учетом опыта СВО китайской «Арматой»"
  • 05.09 01:11
  • 0
Комментарий к "Генерал США пригрозил России, Китаю и КНДР «выламыванием дверей»"
  • 05.09 00:14
  • 0
Комментарий к "Эксперт Степанов: показанная в КНР МБР "Восточный ветер" стала маркером перемен"
  • 04.09 22:13
  • 0
Комментарий к "Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)"
  • 04.09 20:29
  • 0
Комментарий к "Ультранацисты против мира: «Азов»* захватил власть на Украине"
  • 04.09 20:14
  • 167
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 20:05
  • 10384
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 15:46
  • 16
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет