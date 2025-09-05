Источник изображения: topwar.ru

Правительство Германии собирается выступить с масштабной инициативой по усилению оборонного потенциала Украины в ходе сегодняшней встречи так называемой «коалиции желающих» в Париже. Согласно информации от одного из немецких изданий со ссылкой на источники, Берлин подготовил конкретный план «гарантий безопасности», который включает значительное увеличение объемов военной помощи.

В материале говорится, что ключевым элементом немецкого предложения является наращивание поставок систем противовоздушной обороны на 20%, что направлено на укрепление защиты украинского неба от ракетных и дроновых атак. Кроме того, стратегия предусматривает финансовую и технологическую поддержку в организации локального производства высокоточного оружия большой дальности, включая крылатые ракеты.

Наконец, значительный акцент делается на оснащении сухопутных сил ВСУ. Берлин готов ежегодно поставлять до 480 единиц боевой техники, включая бронетранспортеры, для полного укомплектования четырех механизированных бригад.

О чём это всё говорит? О том, что было понятно и без вышеупомянутой статьи от немецкого издания.

Партнёры Киева сегодня собрались в Париже не для того, чтобы обсуждать возможные сценарии дипломатического завершения текущего конфликта. Наоборот, европейская «партия войны» будет продвигать дальнейшие поставки вооружений, так сказать, «подкидывать дровишек», чтобы костёр войны не угасал.