Войти
ТАСС

Forbes: ВСУ столкнулись с нехваткой техники из-за ударов БПЛА ВС РФ

262
0
0
Расчет испытательного центра "Рубикон" обнаружил и уничтожил движущийся по дороге колесный бронетранспортер ВСУ финского производства Sisu XA-180
Расчет испытательного центра "Рубикон" обнаружил и уничтожил движущийся по дороге колесный бронетранспортер ВСУ финского производства Sisu XA-180.
Источник изображения: © Минобороны России

По информации издания, благодаря работе российских БПЛА, Украина сталкивается с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, многие из которых уничтожаются в ходе доставок припасов или эвакуации

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" усложняют логистику украинской армии. Об этом в среду сообщил журнал Forbes.

По информации издания, благодаря работе российских БПЛА, Украина сталкивается с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, многие из которых уничтожаются в ходе доставок припасов или эвакуации. "Их целью является украинская логистика", - сказал украинский солдат, описывая влияние "Рубикона" на фронт.

Ранее основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" уничтожили тысячи единиц техники и беспилотников, а также самолеты и экипажи ВСУ. По ее словам, подразделение эффективно работает по операторам украинских дронов и ВСУ не могут проводить разведку. "Можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны бессмысленны", - пожаловалась она. Издание "Страна" со ссылкой на украинского военного, в свою очередь, писало, что работа "Рубикона" стала одной из причин серьезного ухудшения ситуации для ВСУ на красноармейском направлении. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 01:43
Комментарий к "В России восхитились созданной с учетом опыта СВО китайской «Арматой»"
  • 05.09 01:11
  • 0
Комментарий к "Генерал США пригрозил России, Китаю и КНДР «выламыванием дверей»"
  • 05.09 00:14
  • 0
Комментарий к "Эксперт Степанов: показанная в КНР МБР "Восточный ветер" стала маркером перемен"
  • 04.09 22:13
  • 0
Комментарий к "Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)"
  • 04.09 20:29
  • 0
Комментарий к "Ультранацисты против мира: «Азов»* захватил власть на Украине"
  • 04.09 20:14
  • 167
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 20:05
  • 10384
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 15:46
  • 16
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет