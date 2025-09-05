Разногласия в Европе по поводу войск для Украины (Financial Times, Великобритания)

FT: союзники Киева еще не определились насчет отправки военных на Украину

Большинство стран из так называемой "коалиции желающих" до сих пор не определились насчет намерения отправить своих солдат на Украину в качестве гарантий безопасности, сообщает FT. По информации источников издания, коалиция разделилась на три группы. При этом Европа по-прежнему надеется на США.

Генри Фой

Дэвид Шеппард

Кристофер Миллер

Лейла Аббуд (Leila Abboud)

Союзники Киева столкнулись с требованием внести вклад в создание потенциальных многонациональных сил

Европейские столицы испытывают растущее давление с требованием конкретных обязательств по созданию и развертыванию многонациональных сил в послевоенной Украине, а лидеры готовятся к переговорам, где выскажут все, что готовы предложить Киеву. Вышеупомянутые силы являются центральным элементом гарантий безопасности для Украины в рамках так называемой "коалиции желающих" под руководством Франции и Великобритании при обещанной поддержке со стороны США. После саммита европейские лидеры намерены провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Однако сохраняется неопределенность относительно того, что именно отдельные участники готовы предоставить, включая наземные войска — и будут ли обязательства основываться на соглашениях о взаимной обороне, которые обяжут европейские страны сражаться на стороне Киева в случае любой будущей агрессии.

Переговоры под председательством президента Франции Эммануэля Макрона запланированы на 4 сентября: некоторые лидеры приедут в Париж лично, другие присоединятся по видеосвязи. Событию предшествовала подготовительная встреча представителей министерств обороны. По данным двух источников, знакомых с ходом обсуждений, коалиция разделилась на три группы: одна готова направить Украине войска (включая Великобританию), другая — точно нет (например, Италия), а большинство, включая Германию, еще не определилось.

Представитель Елисейского дворца заявил, что страны, готовые и способные предоставить гарантии безопасности, завершили техническую работу. "Сегодня у нас достаточно обязательств, чтобы можно было заявить американцам: мы готовы взять на себя ответственность при условии, что и они поступят так же", — отметил чиновник.

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что его страна предоставит разведывательную поддержку, средства управления и контроля, а также внесет вклад в создание для Украины системы ПВО, но инициатива должна исходить от европейцев.

Министр обороны Великобритании Джон Хили провел совещание с коллегами и сообщил, что Великобритания "пересматривает уровень готовности вооруженных сил и ускоряет финансирование, чтобы быть готовой к развертыванию в Украине", — сообщило министерство.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, в свою очередь, что ожидает от коалиции конкретных предложений относительно гарантий безопасности сегодня "или в ближайшее время". "Это означает, что мы можем еще интенсивнее взаимодействовать в том числе с американской стороной, чтобы выяснить, что они готовы предложить в рамках своего участия в гарантиях безопасности", — сказал Рютте журналистам.

Тем не менее, признаком отсутствия ясности перед встречей стала негативная реакция официальных лиц Германии — одной из крупнейших военных держав Европы — на недавние заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она сообщила Financial Times, что столицы Старого Света работают над "довольно точными планами" потенциального военного развертывания на Украине с "четкой дорожной картой".

Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался развеять внутренние опасения, назвав отправку войск отдаленной перспективой. По его словам, никаких конкретных планов в этом направлении не разрабатывается. "Мы (коалиция желающих) помогаем украинской армии выжить в борьбе против российской агрессии… Все остальное можно обсуждать исключительно после достижения как минимум перемирия. До той поры никакой отправки войск на Украину точно не будет. И даже после у Германии будут значительные оговорки. Необходимо согласие бундестага и оценка соглашения с Россией… Так что на этом, вероятно, весьма долгом пути нас ждет множество препятствий".

Владимир Зеленский, который лично примет участие в переговорах, сообщил, что уже "обсуждал подготовительную работу по гарантиям безопасности" с Макроном в Париже. "Говорили также об оборонной поддержке Украины: обеспечении актуальных потребностей, усилении санкций против России, возможностях для использования замороженных российских активов".

Ранее в среду Зеленский провел в Копенгагене переговоры с лидерами Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Исландии и Швеции, где, по его словам, "подробно обсудили возможный вклад каждой страны". "Теперь мы будем наполнять все это конкретикой: кто что делает на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве. Наша армия — ядро системы, достаточно сильная, чтобы противостоять России. Это означает поставки оружия и финансирование", — заявил он.