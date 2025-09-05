Китайский комплекс РЭБ оказался ещё и анти-РЭБ на базе ИИ

Источник изображения: topwar.ru

Иллюстративное фото

Специалисты Шанхайского университета провели исследование, которое посвящено использованию искусственного интеллекта в военной сфере. В исследовании говорится, что уже сейчас множество частных компаний заняты в сфере создания и развития процессов в нейронных сетях, что может использоваться военными. Причём темпы роста количества исследований в области искусственного интеллекта превышают то, что прогнозировалось всего 2 года назад, буквально на порядок.

Сам университет Цзяотун выиграл тендер НОАК на реализацию ИИ-стартапов в военно-технической сфере.

Что немаловажно, учёные говорят о том, что сфера ИИ не выделяет перспективу в каком-то одном направлении. Исследование и развитие идёт буквально по всему спектру программ и распространяется, как выразились сами учёные, подобно «Большому взрыву».

Технологии искусственного интеллекта активно внедряются в средства радиоэлектронной борьбы. Причём в Китае, как утверждается, ИИ внедрён в те комплексы РЭБ, которые были продемонстрированы накануне в ходе парада на площади Тяньаньмэнь. Причём эти же комплексы способны работать и как анти-РЭБ, блокируя попытки «взломать» или заглушить сигнал.

Сообщается, что системы эти способны работать на базе коммуникационной технологии 6G. Причём ИИ в данном случае выполняет функцию анализатора сигнала, который поступает с китайского спутника, работающего в сети терагерцевого диапазона.

Если сильно упрощать, то работа в формате анти-РЭБ в своей основе имеет создание своеобразного «эфирного купола» (полусферы, точнее - полуконуса с верхушкой на спутнике), в рамках которой искусственный интеллект отслеживает любые попытки несанкционированного «попадания в эфир», скажем так, чужеродных сигналов. Каковы размеры этого полуконуса в основании – пока остаётся в секрете. Но если ИИ действительно способен использовать такую методику, чтобы обнулить эффективность вражеской РЭБ на определённом участке местности, то у системы явно большое будущее. Причём не только в военном отношении.