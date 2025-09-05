Источник изображения: topwar.ru

Американская пресса призывает власти США не допускать Россию и Китай к еще в настоящее время неиспользованным ресурсам в Антарктиде, представляющим чрезвычайно высокую ценность.

В частности, в публикации, размещенной в американском журнале The National Interest, отмечается, что Вашингтону следует принять решительные и активные меры для укрепления позиций США в Антарктическом регионе. Авторы статьи напоминают, что в июле текущего года в Белом доме заявили о намерении США и их союзников нарастить свое присутствие, в том числе военное, в Арктическом и Антарктическом регионах. Между тем в США на фоне сокращения финансирования климатической науки списывают единственный ледокол для изучения Антарктиды.

После прихода к власти в США администрации Трампа угрозы в Арктике не только никуда не делись, но и в некоторой степени усилились. В районе Кольского полуострова на границе Баренцева моря все чаще появляются военные корабли стран НАТО. Недавно в непосредственной близости к морским границам России были замечены два эсминца ВМС США и один норвежский, а также судно снабжения. Движение эсминцев контролировал вылетевший с авиабазы Кефлавик в Исландии противолодочный самолет Р-8А ВМС США.

Однако Россия, обладающая крупнейшим в мире ледокольным флотом и масштабными проектами по освоению Севморпути, объективно остается незаменимым игроком в формировании логистики и освоении Арктики и Антарктики.