Milrem Robotics поставит Украине большую партию ДУМ THeMIS

ЦАМТО, 4 сентября. Эстонская компания Milrem Robotics 3 сентября объявила, что в сотрудничестве с неназванной страной-членом ЕС поставит Украине "рекордное" количество наземных дистанционно машин THeMIS.

Поставка будет выполнена в рамках безвозмездной военной помощи от европейского государства с целью усиления поддержки Украины, укрепления сотрудничества и наращивая потенциала европейского оборонно-промышленного комплекса.

Содержание пакета поставки будет разработано с учетом возможности масштабирования, что позволит в перспективе по необходимости поставлять дополнительные устройства. Milrem Robotics проведет обучение личного состава ВС Украины, что позволит поддерживать боеготовность техники в полевых условиях.

Как сообщал ЦАМТО, компания Milrem Robotics приступила к поставке ВСУ платформ THeMIS в 2022 году. Первоначально сообщалось, что поставленные на Украину ДУМ используются для расчистки территорий от противотанковых мин, а также неразорвавшихся боеприпасов, транспортировки грузов в районы, недоступные для обычных транспортных средств или туда, где высок риск потери техники. THeMIS также применялись инженерными подразделениями для перевозки противотанковых мин в целях ускорения минирования местности. По состоянию на май 2025 года компания заявляла, что поставила на Украину 15 ДУМ THeMIS. Тем не менее, было объявлено о планах существенно нарастить поставки, включая ДУМ версий, оснащенных системами вооружения.

THeMIS представляет собой многоцелевую дистанционно управляемую машину с открытой архитектурой, которая может применяться для широкого спектра задач, включая ведение разведки, огневую поддержку, транспортировку грузов, обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов и т.д.

Гусеничная платформа весом 1630 кг может транспортировать различную полезную нагрузку массой до 1200 кг. Максимальная продолжительность работы при питании от аккумуляторов – 1,5 часа, в гибридном режиме – до 15 часов, максимальная скорость движения – 29 км/ч.

Что касается возможных партнеров Milrem Robotics по поставке, то в этом качестве, в первую очередь, следует рассматривать Францию и Германию.

Так, в ноябре 2022 года Milrem Robotics подписала с немецкой Krauss-Maffei Wegmann (KMW) контракт на поставку ВС Украины 14 наземных ДУМ THeMIS, включая 7 в версии для эвакуации раненых (CASEVAC). Еще семь машин предполагалось оснастить полезной нагрузкой французской CNIM Systemes Industriels для расчистки маршрутов следования. Поставки финансировались Министерством обороны Германии.

В мае 2025 года Milrem Robotics объявила, что поставит французской компании CNIM Systemes Industriels 6 наземных ДУМ THeMIS, которые будут оснащены системами разминирования маршрутов следования и отправлены на Украину. В рамках финансируемой французским правительством программы, CNIM Systemes Industriels намеревалась передать Украине системы разминирования ROCUS (Route Clearance Unmanned Systems) для применения подразделениями государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).