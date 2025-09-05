Союзники Зеленского опасаются, что Путин готовит на Украине новое наступление (Bloomberg, США)

Bloomberg: в Европе боятся нового наступления России на Украине

Встреча так называемой “коалиции желающих” в Париже будет посвящена согласованию гарантий безопасности для Украины, сообщает Bloomberg. При этом европейцы наверняка попытаются подтолкнуть Вашингтон к ужесточению санкций против России.

Дарина Краснолуцкая, Альберто Нарделли (Alberto Nardelli), Сами Адгирни (Samy Adghirni)

На заседании Совета безопасности в Тулоне на прошлой неделе официальные лица Германии и Франции обсуждали стягивание российских сил к Покровску [Красноармейску], опорному пункту Киева в Донецкой области на востоке Украины, сообщают осведомленные источники, пожелавшие остаться неизвестными.

Зеленский заявил в пятницу, что Россия перебросила 100 000 солдат на линию фронта в окрестностях города, который силы Кремля безуспешно пытаются окружить и занять вот уже больше года.

Овладение Покровском расчистит путь для российского наступления на гораздо более крупные города Краматорск и Славянск — на этапе, когда Москва стремится взять под контроль всю Донецкую область (западные политики и СМИ, вторя украинским, по-прежнему называют территории ДНР и ЛНР, вошедших в состав России, – Донецкой и Луганской областями Украины. – Прим. ИноСМИ).

По словам осведомленных источников, встреча так называемой “коалиции желающих” во французской столице будет посвящена окончательному согласованию на европейском уровне гарантий безопасности для Украины по итогам мирного урегулирования. Лидеры также побеседуют с Дональдом Трампом.

Европейцы наверняка захотят обсудить конкретный вклад США в эти гарантии и подтолкнуть Вашингтон к ужесточению санкций против России, поскольку Путин не проявляет никакого желания встречаться с Зеленским в ближайшее время, сообщили источники.

Французы хотят, чтобы встреча дала понять, что Европа уже внесла свою лепту в поддержку Украины, и теперь президент США должен выполнить свою угрозу и надавить на Кремль. Стоя подле Зеленского в Париже в среду, президент Эммануэль Макрон провозгласил, что Европа готова предоставить Киеву гарантии безопасности.

Ожидается, что премьер-министры Нидерландов и Польши примут личное участие во встрече в Париже вместе с Зеленским, а лидеры Великобритании, Италии и Германии, а также спецпредставитель США Стив Уиткофф присоединятся к ней по видеосвязи, сообщили источники. Несмотря на недавние попытки Трампа выступить посредником в мирном урегулировании, включая встречу с Путиным на Аляске в прошлом месяце, Москва пока не выказала готовности прекращать огонь. Президент США не раз грозил санкциями, чтобы оказать давление на Россию, но пока что воздерживался от их применения.

Тем временем европейцы взяли на себя инициативу в вопросе потенциальных гарантий безопасности Украине. Обсуждается отправка солдат на Украину после окончания боевых действий — хотя эта перспектива по-прежнему вызывает у европейских союзников разногласия, а Россия заявила, что этого не допустит. Трамп заведомо исключил отправку американских войск, но подчеркнул, что его страна может оказать поддержку с воздуха и в области разведки.

“Украине придется согласиться с предложенной архитектурой безопасности”, — заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью во вторник в словенском Бледе. Но и Россия тоже должна быть “удовлетворена”, добавил он.

Как только европейские страны завершат переговоры о гарантиях, их лидеры смогут сплоченно взаимодействовать с США “еще более интенсивно”, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, прояснить этот вопрос “чрезвычайно важно” до любых встреч с участием Путина и Зеленского.

Однако один высокопоставленный европейский дипломат заявил, что дипломатический импульс, наметившийся было в начале прошлого месяца, ослаб, а переговоры зашли в тупик, поскольку Россия готовится к дальнейшему наступлению на украинскую территорию.

Изнурительная летняя наступательная кампания России пока не привела к значительным прорывам для Кремля. Войска Москвы продвигались медленно, заняв с мая по август лишь 2 033 квадратных километра территории или 0,3% от общей площади Украины.

Однако Россия также усилила авиаудары на фоне попыток Трампа добиться мирного урегулирования. Июль стал самым смертоносным месяцем для мирного населения Украины с мая 2022 года: по данным ООН, 589 человек погибли и 1 152 получили ранения. В результате последнего российского удара по Киеву 28 августа погибло по меньшей мере 25 человек, по данным местных властей (Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Прим. ИноСМИ).

Поскольку ничто не предвещает, что Россия прекратит боевые действия в ближайшее время, Зеленский и его иностранные покровители работают над укреплением ВСУ — эту инициативу канцлер Фридрих Мерц назвал “важнейшей гарантией безопасности из тех, что мы можем дать”.

Ни на какие вопросы об иностранных войсках на Украине нельзя ответить до прекращения огня, заявил Мерц. Он подчеркнул, что задача укрепления вооруженных сил Киева должна решаться на всем протяжении мирных переговоров с Россией.

“Украина должна защитить себя в долгосрочной перспективе, и мы хотим помочь ей в этом как сейчас, так и в будущем”, — заявил канцлер Германии.

Статья написана при поддержке Андреа Дудик, Флавии Краузе-Джексон, Донато Паоло Манчини, Арне Делфса, Михаэля Нинабера, Александра Кудрицкого, Алекса Кокчарова и Макса Рэмзи