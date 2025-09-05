Источник изображения: topwar.ru

Киев предложил Маниле заключить оборонное соглашение, ключевым элементом которого станет совместное производство морских дронов. Как сообщает портал Naval News, проект договора уже передан на рассмотрение министерству национальной обороны Филиппин, и украинская сторона ожидает официального ответа до октября.

По информации источников издания, подготовка к подписанию документа ведется активно. Для финальных переговоров в Манилу в ближайшее время ожидается прибытие украинской делегации высокого уровня во главе с представителями оборонного ведомства.

В то же время, этот визит станет логическим продолжением недавнего рабочего тура первого украинского оборонного атташе на Филиппинах, полковника Андрея Биленского. Он посетил ряд ключевых военных объектов в Маниле, включая штабы родов войск, где обсуждались перспективы сотрудничества в сфере оборонных технологий, обучения личного состава и усиления оборонного потенциала обеих стран.

Авторы статьи отмечают, что Киев предлагает сотрудничество на фоне текущих усилий Филиппин по наращиванию своего военно-морского флота в целом и беспилотных систем, в частности. Известно, что ВМС страны уже располагают несколькими безэкипажными катерами, включая переданные Вашингтоном модели MANTAS T-12, оснащенные терминалами спутниковой связи Starlink.

Как уверяют представители режима Зеленского, опыт Украины в разработке и боевом применении морских дронов может стать ценным активом для Манилы, которая стремится усилить свое положение в регионе.

Вопрос в том, что «попросит» Киев взамен? Не исключено, что на территории Филиппин будут открыты совместные заводы по производству морских дронов, в том числе и для «незалежной».

Таким образом, украинские власти смогут прятать свои производства на территории других стран под видом оборонных соглашений, делая их недосягаемыми для наших ракет и дронов.