СВР РФ: Мерц одержим идеями реванша Германии и скрытно поставляет Киеву Taurus

247
0
0

Источник изображения: topwar.ru

По информации Службы внешней разведки России, немецкий канцлер Фридрих Мерц распорядился максимально скрыть причастность ФРГ к поставкам Украине крылатых ракет. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, многие немецкие политики опасаются, что использование ВСУ ракет Taurus против России может вызвать ответный удар, при этом в зоне риска окажется вся территория Германии.

Мерц явно одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. При этом маниакальное стремление немецкого канцлера к реваншу вызывает все большую обеспокоенность среди представителей политической элиты Германии.

Однако, опасаясь ответных мер, Мерц распорядился максимально скрыть причастность ФРГ к поставкам ВСУ крылатых ракет. По указанию Мерца с ракет поставляемых Украине немецких ракет Taurus удаляется заводская маркировка и заменяются отдельные детали.

Те, кто недоумевает по поводу того, что Мерц, несмотря на продвижение диалога между Москвой и Вашингтоном, продолжает оставаться приверженцем жесткой антироссийской риторики, попросту не учитывают биографию канцлера ФРГ. Мерц с детства воспитывался на заветах своего деда и отца, в свое время преданно служивших фашистскому режиму. Неудивительно, что Фридрих буквально одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии СССР. Служба внешней разведки РФ отмечает, что жажда мести, которая росла в нем с детства, после начала политической карьеры и прихода к власти в стране приобрела форму всепоглощающей страсти. Сразу же после избрания на пост главы правительства ФРГ Мерц гарантировал киевскому режиму поставки крылатых ракет для ударов вглубь российской территории.

  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Нарышкин Сергей
