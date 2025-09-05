Войти
ТАСС

Новейший FPV-дрон "Ветер-Х" для работы на дистанциях от 30 км показали на ВЭФ

256
0
0
Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Воздушный ретранслятор на 80% состоит из компонентов отечественного производства

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Конструкторское бюро "Ветер" представило новейший FPV-дрон "Ветер-Х" с воздушный ретранслятор, предназначенный для выполнения задач на дистанциях от 30 км, в рамках ВЭФ. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"FPV-дрон "Ветер-Х" уже применяется в СВО. В совокупности с воздушным ретранслятором аппарат позволяет выполнять задачи на дистанциях от 30 км. В рамках ВЭФ новейший аппарат показывается впервые. В отличии от других образцов у этого FPV-дрона есть возможность параллельного использования двух каналов связи - радио+оптика. Кроме того, у новой модели увеличена рама для стабильного полета с грузом в любых погодных условиях", - сообщили в конструкторском бюро.

В КБ "Ветер" отметили, что для аппарата используется собственная разработка комплекса управления устойчивой связи. "В комплексе с НСУ "Питон V3" и воздушным ретранслятором - комплекс управления связи КБ "Ветер" - доступно переключение каналов в полете. Продолжительность полета с полезной нагрузкой - от 25 минут, дальность полета - от 23 км. Время работы в воздухе с двумя АКБ составляет от 50 минут", - уточнили на предприятии.

По словам официального представителя КБ, воздушный ретранслятор на 80% состоит из компонентов отечественного производства.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек из более 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 01:43
Комментарий к "В России восхитились созданной с учетом опыта СВО китайской «Арматой»"
  • 05.09 01:11
  • 0
Комментарий к "Генерал США пригрозил России, Китаю и КНДР «выламыванием дверей»"
  • 05.09 00:14
  • 0
Комментарий к "Эксперт Степанов: показанная в КНР МБР "Восточный ветер" стала маркером перемен"
  • 04.09 22:13
  • 0
Комментарий к "Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)"
  • 04.09 20:29
  • 0
Комментарий к "Ультранацисты против мира: «Азов»* захватил власть на Украине"
  • 04.09 20:14
  • 167
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 20:05
  • 10384
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 15:46
  • 16
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет