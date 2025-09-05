До декабря на заводе "Янтарь" смонтируют 4-й портальный кран

На достроечной набережной №5 Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" приступили к завершающему этапу монтажа 4-го портального крана. Как сообщили в пресс-службе верфи, во вторник, 2 сентября, был подписан акт приема-передачи строительной площадки с фирмой-подрядчиком на монтажные работы.

Представители предприятия пояснили, что оборудование предназначено для достроечных работ на заказах. Замена физически изношенного кранового оборудования поможет заводу увеличить объём выполняемых работ по достройке кораблей и монтажу мачт "на воде".

Монтаж 4-го портального крана на ПСЗ "Янтарь" ПСЗ "Янтарь"

Уникальность 4-го крана заключается в том, что высота подъема составляет 45 метров, грузоподъемность – 20 тонн.

Завершение установки 4-го портального крана на набережной №5 и ввод его в эксплуатацию намечены на середину ноября.