Войти
Flotprom

До декабря на заводе "Янтарь" смонтируют 4-й портальный кран

251
0
0

На достроечной набережной №5 Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" приступили к завершающему этапу монтажа 4-го портального крана. Как сообщили в пресс-службе верфи, во вторник, 2 сентября, был подписан акт приема-передачи строительной площадки с фирмой-подрядчиком на монтажные работы.

Представители предприятия пояснили, что оборудование предназначено для достроечных работ на заказах. Замена физически изношенного кранового оборудования поможет заводу увеличить объём выполняемых работ по достройке кораблей и монтажу мачт "на воде".

Монтаж 4-го портального крана на ПСЗ "Янтарь"

ПСЗ "Янтарь"


Уникальность 4-го крана заключается в том, что высота подъема составляет 45 метров, грузоподъемность – 20 тонн.

Завершение установки 4-го портального крана на набережной №5 и ввод его в эксплуатацию намечены на середину ноября.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 01:43
Комментарий к "В России восхитились созданной с учетом опыта СВО китайской «Арматой»"
  • 05.09 01:11
  • 0
Комментарий к "Генерал США пригрозил России, Китаю и КНДР «выламыванием дверей»"
  • 05.09 00:14
  • 0
Комментарий к "Эксперт Степанов: показанная в КНР МБР "Восточный ветер" стала маркером перемен"
  • 04.09 22:13
  • 0
Комментарий к "Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)"
  • 04.09 20:29
  • 0
Комментарий к "Ультранацисты против мира: «Азов»* захватил власть на Украине"
  • 04.09 20:14
  • 167
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 20:05
  • 10384
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 15:46
  • 16
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет