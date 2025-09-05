От истребителей до процветания: украинцам обещают всё «после войны»

Источник изображения: topwar.ru

Кратко «пробежимся» по тому перечню обещаний, который дают Украине и украинцам с формулировкой «после окончания войны».

Несколько часов назад министр обороны Швеции Пауль (Пол) Юнсон пообещал Украине поставку многоцелевых истребителей JAS-39 Gripen «сразу после войны». Стокгольм, по последним сведениям, готов раскошелиться на партию из 6-7 таких боевых самолётов.

Макрон при встрече с Зеленским в Париже пообещал Украине «возможный ввод обеспечивающего гарантии безопасности контингента», но тоже – «сразу после войны». И «после подписания мирного договора».

США обещают Украине «крупные инвестиции», только опять же с формулировкой:

После войны.

На самой Украине своим гражданам начали обещать «вторую Южную Корею – после войны». Правда, в этом случае решили добавить, что никакого мирного договора можно как бы и не подписывать – как делает та же Южная Корея в своих отношениях с Северной. Главное - процветание.

Офис Зеленского обещает украинцам открыть границы – «после войны». Здесь тоже с оговорками. «Только после отмены военного положения», но и то не сразу. То есть, примерно так: неизвестно когда после неизвестно когда.

Немцы, британцы и прочие «староевропейцы» обещают Украине строительство военных заводов. Говорят, будете выпускать дроны, ракеты, откроется множество новых рабочих мест, заживёте богато и счастливо. Сразу «после войны».

Таким образом, для украинцев включили новый вариант «круглосуточного марафона», когда фраза «и всё это вы получите после войны» начинает превращаться в вирусную.