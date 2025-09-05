СВР: с поставляемых Украине ракет Taurus удаляют заводскую маркировку

ЦАМТО, 4 сентября. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, учитывая риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России, дал указание скрыть причастность к поставкам ракет Taurus Украине, заявили в пресс-бюро СВР.

"Канцлер учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России. В связи с этим он дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам Киеву такого оружия", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, во исполнение указания Мерца с комплектующих ракет Taurus , поставляемых Украине, удаляется заводская маркировка, заменяются отдельные детали.

"Однако Мерцу никуда не деться от того, что управлять "Таурусами" будут командированные на Украину немецкие военнослужащие", – подчеркнули в СВР.