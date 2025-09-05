В США назвали ожидаемые сроки пребывания миссии астронавтов на Луне

В НАСА заявили, что отправленные на Луну астронавты пробудут там от 8 до 12 дней

Соединенные Штаты планируют, что отправленные в рамках будущей миссии на Луну астронавты будут находиться там от 8 до 12 дней. Об этом рассказал американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи, сообщает Fox News.

«Миссия Artemis III будет, когда мы вернемся на Луну. Мы пробудем там где-то от восьми до двенадцати дней. Самый долгий срок пребывания в прошлом составлял три дня», — уточнил он.

Также Даффи добавил, что Штаты планируют начать отправлять полезные грузы на Луну, чтобы начать строительство своего базового лагеря.

До этого в НАСА сообщили, что намерены осуществить первую за более чем полвека высадку на Луну в рамках миссии Artemis III в 2027 году.

Ранее СМИ писали о том, что глава США Дональд Трамп в бюджетном запросе НАСА на 2026 финансовый год захотел отказаться от двух космических миссий. Так, речь идет об аппаратах Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) и OCO-3, запущенных в 2014 и 2019 годах,