Белорусский лазерный комплекс для борьбы с дронами "Шафран" успешно проходит испытания

ЦАМТО, 4 сентября. Продолжается ОКР по созданию уникального лазерного комплекса "Шафран" для борьбы с низколетящими БЛА. Разработка ведется по заказу Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.
В основе проекта лежат самые современные технологии, основанные на новых физических принципах. Работа над комплексом была начата в прошлом году, но уже достигнут значительный прогресс: опытный образец "Шафран" успешно прошел ряд заводских испытаний. В ходе тестов лазерным лучом были точно поражены различные типы дронов.
Предназначение комплекса:
- ведение разведки воздушного пространства радиолокационными и оптикоэлектронными средствами;
- обнаружение и сопровождение низколетящих БЛА на дистанции до 4500 м;
- поражение дронов на расстоянии до 1500 м.
Ключевые преимущества:
- высокая разрешающая способность оптических каналов обеспечивает высокую эффективность поражения целей;
- алгоритм наведения и сопровождения на базе искусственного интеллекта гарантирует минимальное время реакции комплекса и высочайшую точность поражения;
- встроенный радар позволяет осуществлять упреждающее обнаружение потенциальных угроз;
- мощный лазерный источник обеспечивает малое время поражения цели;
- возможность встраивания в системы управления огнем верхнего уровня, работа по внешнему целеуказанию, а также интеграция в любую существующую систему ПВО.
Создание комплекса "Шафран" является ответом на вызовы современного боя и подтверждает лидирующие позиции белорусского ОПК в разработке оружия будущего, говорится в сообщении, размещенном в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.