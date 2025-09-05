Войти
ЦАМТО

Белорусский лазерный комплекс для борьбы с дронами "Шафран" успешно проходит испытания

БПЛА в небе
Источник изображения: icdn.lenta.ru

ЦАМТО, 4 сентября. Продолжается ОКР по созданию уникального лазерного комплекса "Шафран" для борьбы с низколетящими БЛА. Разработка ведется по заказу Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.

В основе проекта лежат самые современные технологии, основанные на новых физических принципах. Работа над комплексом была начата в прошлом году, но уже достигнут значительный прогресс: опытный образец "Шафран" успешно прошел ряд заводских испытаний. В ходе тестов лазерным лучом были точно поражены различные типы дронов.

Предназначение комплекса:

- ведение разведки воздушного пространства радиолокационными и оптикоэлектронными средствами;

- обнаружение и сопровождение низколетящих БЛА на дистанции до 4500 м;

- поражение дронов на расстоянии до 1500 м.

Ключевые преимущества:

- высокая разрешающая способность оптических каналов обеспечивает высокую эффективность поражения целей;

- алгоритм наведения и сопровождения на базе искусственного интеллекта гарантирует минимальное время реакции комплекса и высочайшую точность поражения;

- встроенный радар позволяет осуществлять упреждающее обнаружение потенциальных угроз;

- мощный лазерный источник обеспечивает малое время поражения цели;

- возможность встраивания в системы управления огнем верхнего уровня, работа по внешнему целеуказанию, а также интеграция в любую существующую систему ПВО.

Создание комплекса "Шафран" является ответом на вызовы современного боя и подтверждает лидирующие позиции белорусского ОПК в разработке оружия будущего, говорится в сообщении, размещенном в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

