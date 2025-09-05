Войти
ЦАМТО

Британия направила на военную помощь Украине более 1,3 млрд. долл. доходов от замороженных активов РФ

233
0
0
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

ЦАМТО, 4 сентября. Великобритания направила более 1 млрд. фунтов стерлингов (более 1,3 млрд. долл.), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о приезде на Украину с необъявленным ранее визитом своего коллеги Д.Хили. По словам Д.Шмыгаля, в ходе встречи стороны намерены обсудить совместные оборонные проекты и скоординировать основные вопросы следующего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне 9 сентября.

"Более одного миллиарда фунтов стерлингов, полученных за счет замороженных российских активов, было направлено на военную поддержку Украины", – заявил Д.Хили в ходе визита в Киев.

Как отмечается в пресс-релизе британского Министерства обороны, эта сумма позволила обеспечить поставку Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и сотен ракет для систем ПВО. Лондон также направляет Украине запчасти и осуществляет техническое обслуживание поставленной техники.

По словам Д.Хили, Минобороны на данный момент проводит проверку боеготовности частей, которые намерено отправить на Украину в случае прекращения огня.

В понедельник Д.Хили заявил, что Великобритания за последние 50 дней поставила Украине 60 тыс. снарядов и 2,5 тыс. беспилотных систем, напоминает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
