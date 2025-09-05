В Ханое состоялось восьмое заседание российско-вьетнамского стратегического диалога в области обороны

ЦАМТО, 4 сентября. В Ханое замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и замминистра национальной обороны Вьетнама генерал-полковник Хоанг Суан Тиен приняли участие в восьмом заседании российско-вьетнамского стратегического диалога в области обороны.

Состоялся расширенный обмен мнениями по обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подробно обсуждены актуальные вопросы и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.

По итогам консультаций стороны договорились активизировать работу по реализации запланированных на текущий год совместных мероприятий в оборонной сфере, а также наметили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия.

Переговоры прошли в теплой и дружественной обстановке, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.