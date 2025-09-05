Ростех рассказал об уникальности "Панциря-МЕ"

В корпорации подчеркнули, что комплекс можно устанавливать на боевые корабли различных классов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" не имеет зарубежных аналогов и является единственным в мире, замечающим все объекты атаки. Об этом ТАСС сообщили в Ростехе.

"Панцирь-МЕ" - единственная в мире система, башня которой совмещает и мощное артиллерийское, и многорежимное ракетное вооружение. Благодаря интегрированной радиолокационно-оптической системе управления, состоящей из трех радаров (оптического, дальнего обнаружения и сопровождения цели) комплекс практически не имеет слепой зоны и всегда видит в деталях объект атаки. Аналогов в мире у комплекса пока нет. В ближайшее время их вряд ли стоит ждать", - сказали в Ростехе.

Там отметили, что "Панцирь" имеет полностью автоматический режим работы с возможностью корректировки при помощи оператора. Кроме того, в Ростехе подчеркнули, что комплекс можно устанавливать на боевые корабли различных классов.

"Система подтвердила способность отражать массированные воздушные удары и сбивать цели на сверхмалой высоте. Он может ликвидировать не только воздушные, но и морские и наземные цели. При этом имеет возможность вести огонь сразу по нескольким целям", - добавили в госкорпорации.

