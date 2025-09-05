Источник изображения: topwar.ru

Глава Пентагона сделал заявление, которое вызвало немало эмоций прежде всего в самих США. По словам Пита Хегсета, «слабая предыдущая администрация (администрация Байдена) значительно сблизила Россию и Китай».

Хегсет назвал это подтверждением отсутствия американского лидерства и силы:

Мы видели это при предыдущей администрации. И проявлением этого стало то, что мы вчера видели по телевизору.

Таким образом, Хегсет вслед за Трампом подтвердил, что тоже наблюдал за военным парадом, проходившим на площади Тяньаньмэнь.

Обсуждая это заявление главы Минобороны США, противники Трампа говорят о том, что «никто не сделал больше для сближения России, Китая и Индии, чем Дональд Трамп со своей администрацией». В качестве примера приводят первый за семь лет визит Нарендры Моди в Китай, а также «демонстративное» продолжение Нью-Дели закупок российской нефти, несмотря на новые антииндийские пошлины.

Возвращаясь к Хегсету: он заявил о том, что Соединённые Штаты, видите ли, не ищут конфликта с Россией и Китаем, но «при этом готовы восстановить всю свою военную мощь, утраченную за последние годы»:

Мы чётко заявляли об этом России, Китаю и другим. Мы не ищем конфликта. Мы готовимся, чтобы его предотвратить.

Видимо, готовятся примерно по той же схеме, по которой «предотвратили» конфликт на Украине.