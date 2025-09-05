Источник изображения: topwar.ru
Глава Пентагона сделал заявление, которое вызвало немало эмоций прежде всего в самих США. По словам Пита Хегсета, «слабая предыдущая администрация (администрация Байдена) значительно сблизила Россию и Китай».
Хегсет назвал это подтверждением отсутствия американского лидерства и силы:
Таким образом, Хегсет вслед за Трампом подтвердил, что тоже наблюдал за военным парадом, проходившим на площади Тяньаньмэнь.
Обсуждая это заявление главы Минобороны США, противники Трампа говорят о том, что «никто не сделал больше для сближения России, Китая и Индии, чем Дональд Трамп со своей администрацией». В качестве примера приводят первый за семь лет визит Нарендры Моди в Китай, а также «демонстративное» продолжение Нью-Дели закупок российской нефти, несмотря на новые антииндийские пошлины.
Возвращаясь к Хегсету: он заявил о том, что Соединённые Штаты, видите ли, не ищут конфликта с Россией и Китаем, но «при этом готовы восстановить всю свою военную мощь, утраченную за последние годы»:
Видимо, готовятся примерно по той же схеме, по которой «предотвратили» конфликт на Украине.