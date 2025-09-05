Евросоюз к 2031 году планирует нарастить оборонные расходы на 2 трлн. евро

ЦАМТО, 4 сентября. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 трлн. евро.

"Мы меняемся. Европа предприняла крупнейшее военное усиление в новейшей истории. Два триллиона евро дополнительных расходов на оборону в период до 2031 года с сегодняшнего дня", – сказала она, выступая на конференции по обороне и безопасности.

К.Каллас констатировала, что Евросоюз за два года уже в шесть раз увеличил производство боеприпасов.

"Мы развиваем наш военный потенциал. Ежегодные мощности Европы по производству боеприпасов в шесть раз превышают те, что были всего два года тому назад", – цитирует "РИА Новости" К.Каллас.

По ее словам, "то же самое надо сделать с пробелами в потенциале противовоздушной обороны и высокоточного наведения ракет".