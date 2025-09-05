Китай продемонстрировал новые образцы военной техники на параде в Пекине

ЦАМТО, 4 сентября. В Пекине на площади Тяньаньмэнь 3 сентября прошел военный парад, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

В параде традиционно приняли участие войска и техника Сухопутных войск (СВ), Военно-морских сил (ВМС), Военно-воздушных сил (ВВС) и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В ходе мероприятия Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продемонстрировала ряд новых образцов вооружений и военной техники.

В числе наиболее значимых систем, представленных на параде: межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) DF-61 и DF-31BJ, которая, вероятно, является усовершенствованным вариантом МБР DF-31, новый сверхбольшой необитаемый подводный аппарат (НПА) AJX002, новая баллистическая ракета подводного базирования (БРПЛ), несколько новых противокорабельных ракет, основные боевые танки (ОБТ) и боевые машины пехоты (БМП), а также средства ПВО, включая ЗРК HQ-29. В ходе мероприятия были представлены пять новых беспилотных летательных аппаратов, а также разработки в сфере систем боевого управления, радиолокации и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Так, МБР DF-61, вероятно, является преемницей DF-41, представленной на параде в 2019 году. Как и DF-41, она размещена на 16-колесной транспортно-пусковой установке (ТПУ). Учитывая размеры, DF-61, вероятно, оснащена разделяющейся головной частью (РГЧ) и может нести до 12 ядерных боевых блоков индивидуального наведения. Дальность полета DF-61 оценивается в 18000 км. Это позволяет поражать цели в континентальной части США.

На параде также впервые представлена новейшая модификация МБР DF-31, получившая обозначение DF-31BJ. Конкретные характеристики DF-31BJ не разглашаются, но ее показ рядом с МБР DF-61 позволяет предположить, что она обладает преимуществами по сравнению с предшественниками.

Ожидается, что новая версия будет отличаться более короткой подготовкой к запуску и использовать технологии гиперзвуковых планирующих носителей. Что касается полезной нагрузки, первые варианты DF-31 могли нести либо одну боевую часть высокой мощности, либо разделяющиеся головные части с блоками индивидуального наведения. Предполагается, что дальность пуска DF-31BJ будет как минимум сопоставима с оценочной дальностью DF-31AG, составляющей 11200-13000 км.

Несмотря на появлявшиеся с 2018 года отрывочные сведения, существование новой БРПЛ JL-3 не было подтверждено до парада 3 сентября. Как предполагается, JL-3 – твердотопливная ракета, разработанная для замены БРПЛ JL-2. Как полагают эксперты, она будет размещена на борту атомных подводных лодок "Тип-094" ВМС НОАК. По оценкам, дальность пуска ракеты составляет не менее 10000 км. JL-3, вероятно, также оснащена разделяющейся головной частью.

ВМС НОАК представили несколько новых противокорабельных ракет. В их числе размещаемая на различных платформах, включая самолеты, корабли и наземные средства, крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем YJ-15, способная развивать сверхзвуковую скорость. Отличающаяся заостренной носовой частью ПКР YJ-17, возможно, относится к гиперзвуковому оружию. Боеприпас может быть либо гиперзвуковой крылатой ракетой с воздушным реактивным двигателем, либо планирующим аппаратом, который отделяется от ускорителя и планирует к цели на гиперзвуковой скорости.

YJ-20 отличается от других представленных противокорабельных ракет более традиционным внешним видом. Предполагается, что это многоступенчатая ракета, предназначенная для борьбы с кораблями или наземными целями.

Впервые на параде был представлен имеющий торпедоподобную форму сверхбольшой НПА AJX002, оснащенный водометным движителем. Его длина составляет около 18-20 м, диаметр 1-1,5 м. ВМС НОАК, вероятно, будут использовать AJX002 для выполнения различных задач, включая разведку, постановку мин, борьбу с подводными лодками и, возможно, даже нанесение ударов. Его конструкция имеет некоторое сходство с российской атомной торпедой "Посейдон". Подобные аппараты могут скрытно действовать в спорных водах, вести наблюдение за важными морскими путями сообщения или объектами на побережье.

Получивший обозначение "Тип-99B", основной боевой танк представляет собой модернизированную версию ОБТ "Тип-99" и отличается повышенной огневой мощью и защитой. Танк имеет корпус коробчатой формы. Ходовая часть включает по шесть опорных катков на борт с ведущими колесами заднего расположения. Предыдущий вариант, известный как "Тип-99A", оснащен 125-мм пушкой и весит около 55 т.

Китай также представил семейство бронемашин "Тип-100", в которое входят средний ОБТ и бронированная машина поддержки. Global Times сообщила, что семейство "Тип-100" оснащено динамической защитой, а также системой активной защиты (САЗ), вероятно, представляющей собой модернизированную версию известной GL6 корпорации NORINCO. По озвученной информации, дистанционно управляемые модули вооружения и САЗ обеспечат противодействие воздушным угрозам и противотанковым средствам.

Новый легкий танк (нес на броне обозначение LZ161), предположительно, оснащен необитаемой башней со 105-мм пушкой, о чем свидетельствуют ряды перископов в передней части корпуса. Внешне он напоминает один из новейших китайских легких танков ZTQ-15, однако выглядит тяжелее. Ходовая часть оснащена шестью катками. Машина, предположительно, была оборудована макетами приемников системы обнаружения лазерного облучения на башне и шасси, а также системой активной защиты GL6 корпорации NORINCO, которая позволит поражать противотанковые управляемые ракеты, включая американские AGM-114 "Хеллфайр", а также гранаты РПГ и противотанковые снаряды.

Новая боевая машина пехоты (обозначена LZ171) оборудована необитаемой башней, ходовой частью с шестью опорными катками, расположенным в передней части двигателем и задней рампой для десантирования. На башне установлена пушка среднего калибра. Бронемашина оснащена РЛС с небольшой антенной, возможно, для борьбы с БЛА с помощью дистанционно управляемого модуля вооружения. Кроме того, БМП также, вероятно, оснащена размещенным в задней части интегрированным БЛА ВВП для ведения разведки и системой активной защиты.

Издание Global Times сообщило, что экипаж бронемашин "Тип-100" был замечены в новых очках дополненной реальности, которые обеспечивают круговой обзор.

Также были показаны три новых легких гусеничных бронемашины, которые несли обозначения LZ301, LZ324 и LZ344, которые, вероятно, предназначены для оснащения воздушного десанта. LZ301 представляет собой бронетранспортер (БТР), LZ324 – боевую машину пехоты (БМП), а LZ344 – самоходный 120-мм миномет.

Внешне LZ324 напоминает гусеничную БМП ZBD-03, состоящую на вооружении воздушно-десантного корпуса НОАК с 2005 года, и, вероятно, предназначена для ее замены. Она оснащена ходовой частью с пятью опорными катками, башней с 30-мм пушкой и двумя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет.

Впервые были показаны зенитные ракетные комплексы HQ-20 и HQ-22A, а также система ПРО HQ-29. В числе других представленных ЗРК линейки "HQ": HQ-9C, HQ-11 и HQ-19.

По данным Global Times, HQ-11, HQ-20 и HQ-22A предназначены для борьбы с аэродинамическими целями, включая самолеты, БЛА и крылатые ракеты. HQ-9C и HQ-19 позволяют осуществлять перехват ракет. HQ-9C обеспечивает поражение баллистических ракет средней и малой дальности на конечном участке траектории. HQ-19, являющийся усовершенствованным вариантом HQ-9C, может выполнять перехват на больших высотах. По данным издания China Daily, HQ-29 – самый мощный ЗРК, разработанный в Китае. Он позволяет перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы. На параде прошли пусковые установки на шасси 6х6, оснащенные двумя ракетами HQ-29.

Также была представлена модернизированная версия разработанного China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) зенитного ракетно-пушечного комплекса FK-3000, предназначенного для поражения воздушных целей различных типов, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и БЛА на малых высотах. Обновленный ЗРПК представляет собой размещенный на шасси с колесной формулой 6х6 комплекс, вооруженный 24 транспортно-пусковыми контейнерами (по 12 с каждой стороны) с зенитными управляемыми ракетами и автоматической пушкой. В каждом ТПК может размещаться одна "большая" или 4 "малых" ракеты. ЗРПК также оснащен РЛС обнаружения / целеуказания и оптико-электронным оборудованием.

Кроме того, была показана размещенная на шасси 6х6 система ПВО малой дальности, сочетающая возможности "мягкого" и "жесткого" поражения БЛА. В ее состав входят средства обнаружения, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 30-мм пушка и пусковые установки с 24 ракетами-перехватчиками.

Китай также продемонстрировал крылатую ракету наземного базирования CJ-1000. По данным Global Times, она является усовершенствованной версией сверхзвуковой крылатой ракеты CJ-100. CJ-1000, вероятно, способна развивать гиперзвуковую скорость. На параде пусковая установка на шасси с колесной формулой 10х10 транспортировала две ракеты CJ-1000.

Что касается беспилотной техники, НОАК продемонстрировала на параде не менее семи различных типов БЛА, пять из которых были показаны впервые. По оценке экспертов Jane’s, четыре БЛА могут выполнять функции "надежного ведомого", взаимодействуя с пилотируемыми платформами. В их число входят два неизвестных аппарата, выполненных по схеме "бесхвостка" и оснащенные одним двигателем. По данным Global Times, они были разработаны для операций по завоеванию превосходства в воздухе. Один из БЛА был оснащен внутренним отсеком вооружения, а также электронно-оптической системой наблюдения в носовой части.

На параде также был представлен БЛА вертолетного типа, идентифицированный как AR-2000 корпорации AVIC. Маркировка на аппарате указывала на то, что он находится на вооружении ВМС НОАК. Оснащенный ЭО станцией наблюдения и РЛС с синтезированной апертурой под носовой частью, БЛА может эксплуатироваться с борта ДВКД "Тип-075" ВМС НОАК и эскадренного миноносца класса "Тип-055".

В целом проведенный военный парад указывает на то, что военно-политическое руководство Китая четко отслеживает последние мировые тенденции в сфере разработки вооружений и оперативно реагирует на них. Несмотря на то, что ряд представленных образцов представляет собой прототипы, опыт показывает, что уже в обозримой перспективе они могут быть приняты на вооружение НОАК.