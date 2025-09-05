Войти
Спутниковые снимки показали работы по расширению ядерного объекта в Димоне

Появляется информация о том, что в Израиле идут работы по расширению ядерного объекта в районе города Димона. При этом сам Израиль любые работы на этом объекте традиционно держит в секрете.

Как сообщает американская AP, семь экспертов в области ядерной энергетики изучили свежие снимки с объекта в Димоне, после чего сделали выводы об однозначной связи проводимых работ с ядерной программой Израиля. Однако пока разные эксперты говорят о разных конкретных целях. По версии ряда западных экспертов, в Димоне готовятся к развёртыванию реактора на тяжёлой воде или же дополнительной площадки по конечной сборке ядерных боеголовок. Пока отсылка идёт к тому, что работы на объекте находятся лишь на начальной стадии.

Джеффри Льюис из Центра исследования проблем нераспространения (ЯО) им. Дж.Мартина:

Вероятно, это будет реактор — такое предположение основано на косвенных данных, но такова природа этих вещей. Очень сложно представить, что это может быть что-то другое.

Израиль и США отказались комментировать результаты анализа спутниковых снимков объекта в Димоне.

Несмотря на многочисленные догадки и предположения, подтвердить истинное назначение работ на объекте невозможно из-за строгих мер безопасности вокруг этой зоны. В любом случае, происходящее в Димоне продолжает оставаться предметом пристального внимания международного сообщества и вызывает много вопросов о намерениях и целях страны в военной сфере. Ведь официально, как известно, Израиль ядерной державой себя не признаёт, хотя всё это секрет Полишинеля.

