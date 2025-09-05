Противолодочный корабль Северного флота отработал поиск подлодок в Арктике

Учения проводились в два этапа

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Североморск" провел учения по поиску подводных лодок условного противника в акватории Северного Ледовитого океана в рамках дальнего похода. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

"Экипаж большого противолодочного корабля "Североморск", выполняющий задачи дальнего похода, провел учение по поиску подводных лодок условного противника в акватории Северного Ледовитого океана. В ходе учения экипаж корабля отработал комплекс мероприятий по поиску подводных лодок с использованием бортового гидроакустического вооружения, а также с применением палубной авиации - противолодочного вертолета Ка-27", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что учения проводились в два этапа. На первом этапе корабельный расчет гидроакустической группы, с использованием корабельной подкильной поисковой станции кругового обзора и целеуказания "Полином", обнаружив подводную цель условного противника, определил пеленг и дистанцию. Корабельный боевой расчет выдал командиру корабля данные о цели. После этого боевой расчет минно-торпедной боевой части выполнил применение реактивной бомбометной установки по "противнику".

На втором этапе экипаж Ка-27 провел поисковые действия с использованием опускаемой гидроакустической станции и выдал данные целеуказания на корабль. Боевые расчеты корабля выполнили условные стрельбы корабельным противолодочным ракетным комплексом.

"Все задачи тренировки были выполнены в полном объеме, личный состав показал слаженность действий и высокий профессионализм", - подчеркнули в Северном флоте.

Ранее ТАСС сообщал, что отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота отправился в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана. Как информировали в пресс-службе флота, целью похода является обеспечение безопасности морского судоходства и других видов экономической деятельности России в Арктической зоне. В составе отряда действуют большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательно-буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов".