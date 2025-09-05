МиГ-29 из Азербайджана оказался в составе ВВС Украины

Источник изображения: Фото: "Воевода вещает"

В составе одного из авиационных подразделений киевского режима замечен истребитель МиГ-29, ранее эксплуатировавшийся в составе военно-воздушных сил Азербайджана. Как сообщает телеграм-канал "Воевода вещает", в 2022 году, на момент начала специальной военной операции три таких самолета находились на Львовском авиационном ремонтном заводе.

Эти самолеты долгое время оставались там, будучи в разной степени готовности, а в настоящее время, когда власти Баку пошли на обострение отношений с Россией, один из них подняли в воздух, причем в характерной, принятой у ВВС Азербайджана, камуфляжной раскраске.

При этом на летательном аппарате видны украинские опознавательные знаки и так называемые знаки быстрого распознавания. Получается, что Азербайджан разрешил ВСУ использовать свою авиационную технику? Если же "двадцать девятый" был реквизирован украинцами, почему тогда власти этого прикаспийского государства не предъявляет претензии к Киеву в свойственной им манере? И, если вэсэушники стали использовать один такой истребитель, значит ли это, что скоро в воздух поднимутся и два других?

Крылатая машина на фото вооружена ракетами "воздух-воздух" Р-27 и Р-73. Известно, что Азербайджан в 2005 году закупил у Украины 12 МИГ-29 , 2 МИГ-29УБ и 12 Л-39. МиГи ранее принадлежали 85-му истребительному полку ВВС Украины, эта часть была расформирована в 2003 году.

Как сообщалось ранее, в июле 2019 года в Каспийском море рухнул азербайджанский истребитель МиГ-29. За год до этого он прошел ремонт на АРЗ во Львове. Тогда погиб считавшийся опытным пилотом полковник-лейтенант Рашад Атакишиев.

Роман Катков