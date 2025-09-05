Военнослужащие рассказали о преимуществах танка Т-90М «Прорыв»

Современный российский танк Т-90М «Прорыв» имеет ряд преимуществ по сравнению с более старыми единицами, такими как Т-80. Об этом 4 сентября «Известиям» рассказали военнослужащие группировки войск «Центр».

«Т-90М намного отличается от Т-80 тем же самым ведением огня, тепловым прицелом, захватом прицела. Также, мне кажется, более точно дальномер работает у танка», — отметил наводчик-оператор второй танковой роты Максим Манойлов.

Кроме того, в более современной версии техники у командира есть команда-дублер, что позволяет ему также вести огонь из боевой машины.

При этом переобучение и освоение управления Т-90М не представляет сложности для военнослужащих, поскольку оба танка произведены по схожей системе, рассказал командир взвода второй танковой роты Артем Ваганов.

«Да, кнопочек побольше, АЗР (автоматы заряжания. — Ред.) другие. Прицел другой, в отличие от «восьмидесятки», круговой обзор больше. Обзорность в разы лучше», — добавил он в беседе с корреспондентом Дмитрием Астраханем.

20 августа экипаж танка Т-90М «Прорыв» провел ночные практические стрельбы на полигоне в Южном военном округе (ЮВО). Огонь велся по появляющимся и движущимся целям. Расстояние до цели составляло до 2 км, применялись осколочно-фугасные и бронебойно-подкалиберные снаряды калибра 125 мм.