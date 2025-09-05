Сесть на дрон: БПЛА начнут патрулирование в тыловых районах

Беспилотники на вооружении Военной автоинспекции помогут искать диверсантов

В подразделения Военной автоинспекции (ВАИ) начали поступать дроны для патрулирования тыловых районов. Среди них небольшие квадрокоптеры и БПЛА самолетного типа. Они будут контролировать обстановку вокруг блокпостов, искать диверсантов, противодействовать вражеским беспилотникам. Эксперты считают, что патрулирование тыловых районов при помощи беспилотников сделает процесс более эффективным и поможет пресечь попытки проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Дроны в тылу

БПЛА начнут патрулирование в тыловых районах зоны СВО. Небольшие квадрокоптеры и дроны самолетного типа уже начали получать подразделения Военной автоинспекции (ВАИ), рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Дроны позволят контролировать обстановку как вокруг блокпостов, так и на более обширных территориях, искать в тылу нарушителей, диверсантов, вражеские беспилотники.

— Это ожидаемое нововведение по мере насыщения войск беспилотниками, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — Дроны обеспечивают очень плотный контроль над самой линией фронта и определенной территорией около нее. Но чем дальше в тыл, тем больше сокращается наблюдаемая зона. Этим пользуются. Пытаются проникнуть диверсионные группы, запускают дроны со стороны противника. Использовать беспилотники для мониторинга обстановки — дело крайне полезное. С их помощью можно обеспечить гораздо большую зону наблюдения.

Диверсионные группы регулярно пытаются проникнуть на российскую территорию, отметил эксперт.

— Если они пройдут насыщенную дронами зону около линии фронта, то дальше, в тыловых районах, они могут спокойнее себя чувствовать и вредить нам. Если будет обеспечено более плотное наблюдение над тыловыми районами с помощью беспилотников, это значительно облегчит обнаружение просочившихся групп, — заключил эксперт.

Воздушное видеонаблюдение дает возможность установить хороший визуальный контроль больших территорий или протяженных трасс и коммуникаций, рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Всё это облегчает патрулирование, — пояснил эксперт. — Один дрон может проделать работу, для которой нужно большое количество военнослужащих. С воздуха можно беспрерывно наблюдать за важными объектами — теми же мостами, складами, причем не факт, что возможные диверсанты заметят его работу. В случае чрезвычайного происшествия можно быстро проследовать в нужную точку и прояснить ситуацию. Грамотное патрулирование, продуманные маршруты помогут контролировать места, где могут действовать диверсанты противника. К ним можно отнести лесистые районы, разрушенные или заброшенные заводы и жилые кварталы. В них, как правило, прячутся ДРГ или делают схроны, где хранят взрывчатку и оружие. С помощью беспилотника можно установить слежку за подозрительным автотранспортом, проконтролировать его маршруты. Всё это затруднит деятельность противника в нашем тылу, а значит, обеспечит безопасность наших коммуникаций и, что самое важное, мирного населения.

На тыловых автомобильных трассах видеоконтроль поможет вести наблюдения за колоннами или отдельными армейскими грузовиками, что в случае ЧП поможет грамотно и своевременно оказать помощь, указать нужный маршрут сбившимся с пути военным водителям, отметил эксперт.

— Знание того, что за ними присматривают с воздуха, сделает военнослужащих более дисциплинированными, — уверен Александр Перенджиев. — Это поможет поддерживать порядок на дорогах и и в населенных пунктах.

Хранящиеся видеозаписи помогут установить причины того или иного происшествия, а следственным органам раскрыть те или иные преступления, резюмировал эксперт.

Как развиваются войска беспилотных систем

В конце 2024 года глава Минобороны Андрей Белоусов объявил о создании войск беспилотных систем как отдельного рода войск. Он отметил, что массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений Вооруженных сил России. По данным министра, российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тыс. беспилотников, и этот показатель растет.

Весной этого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что в прошлом году войска получили более 1,5 млн беспилотников. Ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов.

«Известия» сообщали, что в России может появиться первое Высшее военное училище войск беспилотных систем. Соответствующая инициатива обсуждается в Минобороны. Планируется, что вуз примет первых курсантов к 1 сентября 2027 года. Раньше специализированных военных вузов по направлению беспилотных систем в России не было. Соответствующая подготовка ведется в некоторых вузах другого профиля. В частности, в Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина функционирует факультет беспилотной авиации. А в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище работает учебная программа «применение подразделений с беспилотными летательными аппаратами».

С начала спецоперации Россия активно развивает производство беспилотников и насыщает ими войска. В артиллерийских бригадах сформированы разведывательно-ударные дивизионы БПЛА. На их вооружении стоит линейка дронов и барражирующих боеприпасов.

В войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали специальную подготовку операторов дронов. В ходе обучения личный состав знакомится с теорией применения и материальной частью, а также проходит обучение по управлению, ведению разведки и корректировке огня с помощью беспилотников.

Кроме того, в программу высших учебных заведений Военно-морского флота включили курс по применению беспилотников. Теперь все курсанты изучают устройство и характеристики дронов различных типов и их использование. В дальнейшем они будут осваивать боевое применение ударных беспилотников для уничтожения вражеских БПЛА, безэкипажных катеров и диверсантов. Занятия проводят преподаватели, имеющие опыт работы с дронами в зоне боевых действий.

