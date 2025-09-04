Вслед за летними акциями протеста в Сербии пришли осенние выступления.

На этом фоне, хорватский премьер Пленкович считает, что Сербия якобы стоит на грани гражданской войны, а Босния и Герцеговина находится под «постоянной угрозой сепаратизма».

Вместе с тем, ход и исход волнений в Сербии, особенно в 2024-25 гг., может иметь серьёзные последствия для всего Балканского региона, учитывая историческую хрупкость и геополитическую чувствительность этого пространства.

Белград продолжает модернизацию вооруженных сил, включая закупки у России, Китая, Франции и Ирана, что на фоне милитаризации «соседей» вызывает тревогу. Северное Косово остаётся очагом напряжённости. Возможны локальные столкновения, особенно при провокациях со стороны марионеточного образования. Однако это лишь не радужная перспектива.

На сегодняшний день, протесты сопровождаются выступлениями студентов, фермеров, медиков. Это может привести к появлению новых политических сил, ориентированных на т.н. демократию и прозрачность. Т.е. те «идеалы», которые навязывают внешние силы. Их цель – изменить вектор внешней политики Сербии на проевропейский курс.

Причем Запад готовится к возможному ухудшению ситуации, но делает ставку на сдерживание конфликта внутри страны без прямого вмешательства. Подтверждением тому являются многонациональные учения альянса Platinum Wolf – 2025, проходившие в Сербии. Маневры были направлены на отработку миротворческих операций, включая контроль беспорядков, патрулирование и защиту от оружия массового поражения.

Альянс готовится поддержать переход власти в Сербии, если протесты приведут к досрочным выборам. Это предполагает дипломатическое давление и поддержку «демократических» институтов. В случае отказа от диалога, Сербия может оказаться в геополитической изоляции.

Вероятный сценарий сербской осени – затяжной кризис с элементами внешнего давления и внутренней турбулентности. НАТО усилит присутствие в Косово (миссия KFOR) и в Боснии (EUFOR/Althea). Возможны новые учения и переброска сил в регион.

ЕС будет усиливать давление на Белград, требуя реформ и соблюдения прав человека. В то же время, Брюссель продолжит поддерживать евроинтеграционные процессы в Косово.

Несмотря на политическую нестабильность, Сербия в целом демонстрирует умеренный рост ВВП и продолжает реформы в судебной и цифровой сферах.

Так, дружественные отношения, в частности, между Сербией и Беларусью, позволяют преодолеть внешние ограничения и развивать двусторонние связи.

Страны сохраняют высокий уровень доверия, несмотря на географическую удалённость и санкции ЕС. Так, в августе т.г. между Белградом и Минском была подписана дорожная карта сотрудничества в ряде сфер, в т.ч. промышленности и высоких технологий, активизировалась работа межправительственной экономической комиссии.

Николай Крылов