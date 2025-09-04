Войти
Газета.ru

Украина развернет в Дании производство ракетного топлива

666
0
0
Флаг Украины
Флаг Украины.
Источник изображения: Gleb Garanich/Reuters

TV2: украинская компания FPRT начнет производство ракетного топлива в Дании

Украинская компания FPRT запустит на территории Дании производство твердого ракетного топлива. Об этом сообщил телеканал TV2 со ссылкой на Датское управление по делам бизнеса.

"Проект, который, по мнению Датского управления по делам бизнеса, имеет важное значение для национальной обороны, требует освобождения от ряда действующих законодательных требований для обеспечения своевременной и эффективной реализации, поскольку ожидается, что компания начнет производство 1 декабря 2025 года", - говорится в материале.

По информации телеканала, производство будет развернуто рядом с военно-воздушной базой в Войенсе. Топливо от FPRT применяется в украинских ракетах «Фламинго» производства компании Fire Point.

24 августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран. Соглашение актуализирует совместные усилия двух стран в этой сфере, создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности, обеспечит постоянство и взаимность сотрудничества между странами, отметил глава ведомства.

Ранее Зеленский назвал ракету «Фламинго» успехом Украины и анонсировал массовое производство.

Александр Афонин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
Швеция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 13:44
  • 15
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 12:04
  • 10377
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 06:59
  • 157
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)