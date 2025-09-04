Войти
Газета.ru

Эстония закупит у США оружие для Украины

680
0
-1
Источник изображения: gazeta.ru

Президент Карис сообщил о намерении Эстонии закупить оружие у США для Украины

Эстония поучаствует в закупке вооружения у США для Украины. Об этом заявил президент прибалтийской республики Алар Карис на совместной конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает РИА Новости.

Речь идет об участии Таллина в инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран - членов Североатлантического альянса.

Эстонский лидер назвал эту инициативу "великолепной". По его словам, Таллин "полностью поддерживает" ее.

"Мы с радостью примем участие в этим", - сказал Карис.

4 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины PURL. По его словам, новый механизм позволит странам - членам объединения и партнерам получить возможность финансировать поставки американского оружия и технологий через добровольные взносы.

21 июля Рютте призвал страны альянса покупать у Соединенных Штатов больше вооружений для Украины. Он отметил, что при закупке вооружений у Вашингтона государства альянса решат сразу три задачи: нарастят расходы на оборону, увеличат производство техники и оружия и окажут помощь Киеву.

Ранее в Румынии заявили о постоянной военной помощи Украине.

Антон Демидов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
США
Украина
Эстония
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 13:44
  • 15
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 12:04
  • 10377
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 06:59
  • 157
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)