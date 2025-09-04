Поставщик оружия Украине немецкий Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах

Немецкий производитель вооружения Rheinmetall, снабжающий киевский режим вооружениями, выбрал необычный способ завоевать внимание молодых сотрудников, распространяя брендированные презервативы на карьерных мероприятиях.

Rheinmetall начал использовать презервативы с собственным логотипом как сувениры для молодых соискателей, сообщает Bloomberg.

На упаковке размещена надпись: "Безопасность важна. Всегда и везде". Это часть кампании по обновлению кадрового состава в условиях стремительно растущих оборонных заказов и острой нехватки специалистов.

По данным агентства, европейские оборонные компании вынуждены привлекать работников необычными способами: предлагают более высокую зарплату, занятия йогой, поддержку родителям, переподготовку сотрудников из других отраслей и даже спонсорство футбольных команд. Rheinmetall планирует взять на работу 9 тыс. новых сотрудников до 2027 года и даже переводит на оборонное производство работников с автомобильных заводов.

В других компаниях, таких как Hensoldt AG и Leonardo SpA, также нацелены на расширение штата с акцентом на специалистов в области IT, инженерии и математики. По оценке консалтинговой компании Kearney, к 2030 году европейской оборонной отрасли потребуется около 760 тыс. квалифицированных сотрудников.

Однако, несмотря на улучшение отношения к отрасли на фоне поддержки Украины, производители оружия сталкиваются с трудностями при найме, особенно среди молодежи.

Некоторые кандидаты отказываются работать в оборонном секторе по этическим соображениям, но компании отмечают и рост числа желающих работать на предприятиях оборонки.

Ранее в августе сообщалось, что на новом заводе концерна Rheinmetall в Унтерлюсе планируется каждый год производить 100–200 тыс. снарядов для снаряжения украинской армии. Первые 25 тыс. снарядов планируется передать уже в 2025 году.

До этого в Rheinmetall называли Украину "двигателем роста" для своих продаж.

Алексей Дегтярев