Эксперт оценил успехи Китая в создании военных беспилотников

Подводный беспилотник HSU100
Подводный беспилотник HSU100.
Источник изображения: @ Johannes Neudecker/dpa/Reuters Connect

Военный аналитик Кнутов: На параде в Пекине Китай продемонстрировал беспилотную мощь

Вопрос Тайваня встает все острее. США постепенно уходят из Европы в Тихоокеанский регион, и идет достаточно серьезная подготовка к конфликту с КНР. Китай показал, что он готов вести боевые действия, если возникнет необходимость, и в состоянии одержать победу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Китай показал на параде новую линейку беспилотников разных типов.

"Китай достаточно далеко продвинулся в развитии беспилотия. Не стоит забывать, что те же дроны Mavic – это китайская разработка. В рамках парада в Пекине была показана беспилотная техника трех видов: пехотная, морская и воздушная", – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

Собеседник, говоря о беспилотниках воздушного базирования, указал на передовую разработку – FH-97A "Фэйхун", способную возглавлять "стаи" более мелких дронов или выступать в качестве ведомого для стелс-истребителей, таких как J-20. "У аппарата реактивный двигатель. Главное его назначение – подавление ПВО с помощью системы РЭБ. Но он также может осуществлять разведку и предупреждение о ракетных угрозах", – пояснил собеседник.

Кнутов также обратил внимание на беспилотник GJ-11 Sharp Sword ("Острый меч"). "Он предназначен в основном для ударных миссий. Дрон имеет скорость порядка 1000 км в час и может нести ракеты PL-15, а также корректируемые 500-килограммовые бомбы с полуактивной лазерной головкой самонаведения", – детализировал эксперт. По его словам, главная особенность этого аппарата в том, что он практически не виден на радарах РЛС.

Особое внимание аналитик уделил безэкипажным катерам, цель которых – патрулирование морской границы, а также подводным дронам. Интересным изделием оказался подводный беспилотник AJX002, сильно напоминающий российскую ядерную торпеду "Посейдон".

"Это огромная торпеда длиной 20 метров и диаметром полтора метра. Я бы не стал говорить о том, что этот дрон в состоянии использовать именно ядерную энергетическую установку. Но допускаю, что там применяются, например, водометные двигатели, которые обеспечивают ему скорость порядка 190 километров в час на глубине один километр", – рассуждает аналитик.

"В Китае подводный беспилотник называют "приветом Америке", – сказал он, добавив, что аппарат может минировать морские коммуникации противника и вести разведку его берегов практически незамеченным.

КНР продолжает работу и в области наземных дронов, указал эксперт. "То есть, решаются вопросы, в частности, с доставкой боеприпасов. Сейчас китайские специалисты заняты созданием таких аппартов, как робособаки, задача которых – транспортировка грузов, и других роботизированных машин", – напомнил Кнутов.

По его мнению, демонстрацией новинок Пекин отправил сигналы Западу, в первую очередь США. "Вопрос Тайваня встает все острее. Мы видим, как Штаты уходят из Европы в Тихоокеанский регион, и идет достаточно серьезная подготовка к конфликту. Китай показал, что он готов вести боевые действия, если возникнет необходимость, и в состоянии одержать победу", – заключил аналитик.

Напомним, Китай в ходе масштабного военного парада Народно-освободительной армии (НОАК) на площади Тяньаньмэнь продемонстрировал беспилотники разных типов. Среди них "дроны-ведомые", которые работают в координации с пилотируемыми боевыми самолетами и могут использоваться для подавления, борьбы с ПВО, сопровождения, разведки.

Еще один вид – корабельные беспилотные вертолеты. Они могут использоваться для разведки, раннего предупреждения, противокорабельных и противолодочных действий, поиска, спасения и транспортировки, передает Global Times.

Развивает Пекин беспилотное направление и на воде. Наблюдатели парада увидели безэкипажные катера – как надводные, так и подводные. Кроме того, были представлены два новых сверхбольших беспилотных подводных аппарата – AJX002 и HSU100.

Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине. Гостями парада стали лидеры более 25 государств, в том числе России.

Анастасия Куликова

