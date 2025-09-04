Войти
Трамп сообщил о готовности увеличить военный контингент США в Польше

Трамп сообщил о готовности увеличить военный контингент США в Польше
Источник изображения: @ Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

Трамп пообещал увеличить присутствие американских военных в Польше по запросу

Президент США Дональд Трамп во время встречи с польским президентом Каролем Навроцким заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность расширения контингента армии США в Польше по желанию Варшавы.

Администрация США готова увеличить свой военный контингент в Польше, если Варшава этого пожелает, передает ТАСС.

Трамп подчеркнул: «Если что, мы направим еще больше [военных], если они [власти Польши] этого захотят. Они давно хотели большего [военного] присутствия [США]».

Он добавил, что американские военные будут продолжать находиться в Польше, отметив, что Вашингтон и Варшава поддерживают тесные отношения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша призвала добиться сохранения американских военных на своей территории. Также Польша попросила США пригласить ее в состав G20.

А Европейский союз планирует к 2031 году дополнительно потратить 2 трлн евро на военные нужды.

