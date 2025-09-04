Войти
Дуда: Зеленский пытался втянуть Польшу в боевые действия с РФ через инцидент с ракетой

Владимир Зеленский и Анджей Дуда
Владимир Зеленский и Анджей Дуда.
Источник изображения: inosmi.ru

Это очевидно, отметил бывший польский лидер

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский пытался втянуть Польшу в военный конфликт с Россией, пытаясь использовать инцидент с падением оказавшейся впоследствии украинской ракеты на востоке Польши в ноябре 2022 года. С таким признанием выступил бывший польский лидер (2015-2025) Анджей Дуда в подкасте журналиста Богдана Рымановского в Youtube.

"Да, я так это воспринял", - ответил Дуда на вопрос Рымановского, воспринял ли он звонок Зеленского после падения ракеты как попытку втянуть Польшу в военные действия против РФ. "С самого начала они пытаются втянуть всех в войну. Это очевидно. В их интересах втянуть всех в войну, особенно страны НАТО", - подчеркнул бывший польский президент. Дуда также признался, что Зеленский пытался тогда заставить его объявить, что это была российская ракета.

15 ноября 2022 года в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в этом Россию и потребовал от Запада "начать действовать". Позже Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, упавшая ракета принадлежала силам ПВО Украины. В Госдепартаменте заявили, что администрация Соединенных Штатов полностью уверена в точности выводов властей Польши.

В МИД России назвали заявления Киева относительно инцидента "грубой провокацией". По данным Минобороны РФ, ракета была выпущена из украинской системы противовоздушной обороны С-300. 

