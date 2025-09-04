ЕС решил резко увеличить расходы на оборону

Каллас заявила о росте расходов ЕС на 2 трлн евро к 2031 году

Европейский союз собирается к 2031 году существенно увеличить затраты на военную сферу, а эта сумма составит дополнительные 2 трлн евро.

О намерении ЕС нарастить военные расходы на 2 трлн евро к 2031 году сообщила глава дипслужбы объединения Кая Каллас, передает ТАСС. Она озвучила цель на форуме в Брюсселе, подчеркнув свое стремление ускорить милитаризацию Евросоюза.

"К 2031 году Евросоюз намерен нарастить военные расходы на 2 трлн евро", – заявила Каллас. По ее словам, она планирует и дальше "настаивать" на необходимости увеличения военного финансирования, а также "подталкивать страны ЕС" к росту расходов оборонного характера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны разрабатывают детальный сценарий отправки войск на Украину с поддержкой миссии Соединенными Штатами.

Польша получит дополнительные военные дотации из нового семилетнего бюджета Евросоюза, а расходы на военную мобильность планируют увеличить в 10 раз. Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний на Украину.