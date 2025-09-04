Почетный караул НОАК вооружили легкими винтовками нового поколения

SCMP: Почетный караул НОАК получил новые легкие винтовки QBZ-191

Бойцы почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получили штурмовые винтовки QBZ-191. Оружие нового поколения, которое отличается легкостью, покажут на параде в честь 80-летия победы над Японией, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Винтовки, впервые представленные в 2019 году, заметили во время репетиции парада. Отмечается, что распространение QBZ-191 указывает на отход Китая от автоматов QBZ-95, которые эксплуатируются с 1997 года.

Новый автомат получил полноразмерную планку Пикатинни для установки различных прицелов, двухсторонний переключатель режимов огня и регулируемый приклад. Как пишет издание, модульная конструкция QBZ-191 позволяет упростить обслуживание и модернизацию оружия.

В репортаже канала CCTV, который вышел в субботу, отметили малый вес новой винтовки. По словам журналиста Ли Дина, вес оружия примерно равен весу шести бутылок воды.

Ранее в сентябре стало известно, что концерн «Калашников» произвел первую опытную партию малогабаритных автоматов АМ-17. Оружие прошло войсковые и государственные испытания.