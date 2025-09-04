Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)

CNN: Украина не переживет эту зиму без американской поддержки

Киевскому режиму удалось относительно легко протянуть прошлые зимы благодаря поддержке США и теплой погоде, сообщает CNN. Однако в этом году прогнозируется намного более холодная зима, а уверенности в американской помощи больше нет.

Бретт Макгёрк (Brett H. McGurk)

Всего две недели назад, после саммитов с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и лидерами Украины и союзных европейских стран в Белом доме, забрезжила надежда на возобновление дипломатического процесса. Однако она вскоре погасла — вместе со светом по всей Украине — после того, как Путин предпринял одну из крупнейших атак по гражданской инфраструктуре Украины (Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Прим. ИноСМИ), уделив пристальное внимание электроснабжению, насущно необходимому в зимние месяцы.

Дональд Трамп рассчитывал, что его усилия увенчаются успехом и приведут к встрече Путина с Владимиром Зеленским. Однако складывается впечатление, что у Путина другие планы: сломить волю Украины в преддверии стремительно приближающейся холодной зимы. Эта грубая стратегия ставит перед украинцами суровый ультиматум: соглашайтесь на мои требования, не то замерзнете насмерть в своих домах.

Собственно говоря, Путин уже пытался воплотить ее в жизнь в течение двух предыдущих зим, но потерпел неудачу — отчасти из-за всемирной помощи Украине в отопительный сезон под эгидой США. Но с приближением очередной зимы возникают вопросы: придут ли США на выручку и на сей раз?

Подготовка к зиме

Малоизвестная доселе сторона украинского конфликта — это работа, проделанная США, чтобы подготовить Украину к российскому натиску. Для этого требовалось подключить ее энергосистему к европейской, ослабить зависимость Киева от России и одновременно нарастить поставки энергоресурсов.

Эти усилия задолго до начала боевых действий возглавил спецпредставитель президента Байдена по вопросам энергетики Амос Хохштайн. Они потребовали тесной координации с многочисленными европейскими союзниками, и некоторые из них были настроены скептически, не веря, что Россия введет войска. Отключение Украины от российской энергосистемы и подключение к энергосистеме ЕС было завершено за считанные часы до первых ракетных залпов по украинским городам 24 февраля 2022 года.

С приближением зимы того же года Белый дом возглавил скоординированные усилия всего правительства США по укреплению энергетической устойчивости Украины. Для этого потребовалось развернуть мобильные генераторы и наладить резервное питание ключевой инфраструктуры, включая водо- и теплоснабжение, улучшить теплоизоляцию и раздать обогреватели в уязвимых районах, обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов на Украину из европейской энергосистемы, а также от богатых энергоресурсами партнеров по всему Ближнему Востоку. Я принимал в этом самое непосредственное участие в качестве куратора Белого дома по Ближнему Востоку и регулярно посещал регион для координации программы в арабских столицах.

В результате этих усилий в начале 2023 года министр иностранных дел Саудовской Аравии посетил Киев и официально оформил передачу ресурсов на 300 миллионов долларов в поддержку украинской электроэнергетики в дополнение гуманитарной помощи на 100 миллионов долларов. Это был первый визит арабского официального лица в Киев с момента обретения Украиной независимости более чем три десятилетия назад. Впоследствии эту программу подкрепили Объединенные Арабские Эмираты и Катар, нарастив экспорт энергоносителей в Европу и тем самым повысив ее стойкость и надежность как основного поставщика энергоносителей для Украины в сезон пикового спроса.

Столь деятельные всемирные усилия в сочетании с относительно мягкими зимами помогли Украине пережить кризис практически без потерь. В этом году все может оказаться иначе как минимум по трем причинам. Во-первых, текущие метеорологические прогнозы (а Путин их уже наверняка изучил) предсказывают мягкое начало зимы, но затем невиданные морозы в январе и феврале. Во-вторых, как Россия убедительно доказала в течение года, она значительно нарастила свой арсенал беспилотников при поддержке Ирана, а также более ограниченный, но все равно обширный арсенал ракет. В-третьих, ничто не предвещает, что Вашингтон будет прилагать те же усилия, что и прежде.

Правда, в этом вопросе активизировались европейцы, выделив 500 миллионов долларов в поддержку резкого увеличения импорта украинского газа в ближайшие месяцы, а также на экстренные программы по восстановлению или замене поврежденных генераторов, трансформаторов и других систем, обеспечивающих работоспособность украинской энергосистемы даже под бомбами. В лучшем случае эти ключевые инициативы укрепят текущую поддержку США в рамках комплексной программы в координации с украинскими партнерами. Однако администрация Трампа еще в феврале отменила ведущее начинание в этой области — Проект энергетической безопасности Украины, прежде осуществлявшийся на средства ныне несуществующего Агентства США по международному развитию.

С тех пор администрация не распространялась о намерениях помочь Украине отразить российский натиск, который наверняка начнется этой зимой. Это может объясняться тем, что две недели назад она сосредоточилась на дипломатии, понадеявшись на исход, который избежит этого мрачного сценария. Но, учитывая нынешнюю ситуацию, остается лишь надеяться, что Белый дом скорректирует курс и будет готов сделать все возможное для расширения программ под эгидой Европы, которые позволят спасти жизни.

Последствия лета российской эскалации

Президент Трамп любит утверждать, что при нем Россия никогда бы не ввела войска. Это утверждение сомнительно, но его невозможно опровергнуть. Как бы то ни было, в этом году, уже после возвращения Трампа в Белый дом, Путин пошел на серьезное обострение. Российские налеты беспилотников и ракетные удары значительно участились за первые полгода президентства Трампа по сравнению с финалом президентства Байдена. Кроме того, Россия развернула на востоке Украины новое сухопутное наступление.

Это лето ознаменовалось крупнейшими российскими атаками с начала конфликта. В мае и июне Россия впервые провела массированные удары с использованием сотен беспилотников и ракет за ночь, чтобы подавить и ослабить оборону Украины, посеять панику среди граждан и стратегически поразить гражданскую энергетическую инфраструктуру. Сезон начался с крупнейшей атаки России с начала боевых действий (29 июня — более 500 ракет и беспилотников) и завершился второй по масштабу (27 августа, почти такого же размаха, но с меньшим количеством баллистических ракет, которые наносят наибольший ущерб). Все это происходило несмотря на первые ростки дипломатии.

Последняя атака пришлась по электроподстанциям, объектам газотранспортной системы и угольным теплоэлектростанциям, необходимым для отопительного сезона. Эти атаки выключили свет более чем в 100 000 домах по всей Украине и в целом вписались в тенденцию прошлых лет: Россия по-прежнему сосредоточена на гражданском энергетическом секторе, причем с удвоенной силой. Министерство энергетики Украины насчитало почти 3 000 таких атак только за этот год, назвав их “целенаправленной политикой России по уничтожению гражданской инфраструктуры Украины перед отопительным сезоном”. Число таких атак за первые два года конфликта исчислялось сотнями.

<...>Украина также давно согласилась с призывами Трампа к прекращению огня, тогда Россия их лишь высмеивает, неуклонно идя на обострение (Россия как раз требует заключения прочного и долгосрочного мира, а не временного прекращения огня, но автор об этом умалчивает. – Прим. ИноСМИ).

Европейские лидеры приветствовали усилия Трампа по сближению позиций и созданию условий для прямых контактов между Путиным и Зеленским. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил усилия Трампа, назвав его “единственным, кому сейчас под силу остановить Путина”.

Есть признаки того, что на саммитах был достигнут определенный прогресс по двум вопросам, которые в итоге предстоит решить для прекращения боевых действий: обмену территориями и гарантиям безопасности. Путин потребовал территории, которые он пока не захватил силой оружия и которые Украина справедливо считает своим оборонительным “поясом крепостей” с командными высотами, предохраняющими от дальнейшего продвижения неприятеля. Украина вряд ли на это согласится — да и не должна, поскольку территориальные уступки не положат конец конфликту, а лишь заложат основу для нового. Однако предстоит неизбежное обсуждение карты с Украиной для обмена территориями, контролируемыми обеими сторонами вдоль линии соприкосновения.

Для этого Украине необходимы гарантии безопасности от США и западных держав в том, что Россия не соберется с новыми силами и не развернет новую наступательную кампанию в ближайшие годы. На недавних саммитах администрация Трампа впервые заговорила о таких гарантиях всерьез — вплоть до разведывательной и авиационной поддержки европейского контингента на территории Украины, а также дипломатических обязательств этих сил оказать Киеву помощь в случае нападения. Этот вопрос требует дальнейшей проработки, но сам по себе это многообещающий признак.

Однако, если подводить итоги саммитов, становится ясно, что сворачивать свою спецоперацию в ближайшее время Путин не намерен. Надежды на дипломатию высшего уровня и деэскалацию уничтожили российские ракеты и беспилотники, нацеленные на гражданское население и гражданскую инфраструктуру (И еще раз – Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Прим. ИноСМИ). В итоге саммиты могут создать почву для мира, сузив круг ключевых вопросов, но, поскольку Путин полон решимости использовать зиму в своих интересах, их плоды не созреют раньше весны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в минувшие выходные метко подытожил воцарившиеся настроения: “Я готовлюсь к долгой войне на Украине”.

Дипломатия: отложена, но не мертва

Теперь, когда Путин раскрыл карты на Аляске, Белому дому важно скорректировать свою стратегию с учетом новой реальности. Цель должна заключаться в том, чтобы Украина не только пережила зимние месяцы, что она сделает в любом случае, но и стала сильнее и получила конкретные гарантии безопасности после возобновления дипломатии.

Как я уже писал ранее, для успешной дипломатии с Москвой США должны доказать, что дальнейшие боевые действия обернутся Путину и России еще бóльшими издержками. Это подразумевает не только продолжение военной поддержки Киева через союзников по НАТО, которую Трамп пообещал минувшим летом, но и санкции США, которые Трамп тоже обещал, но так и не ввел в полном объеме. В последние недели Вашингтон выполнил одну из своих угроз и повысил пошлины для Индии за закупку российских энергоносителей, но воздержался от подобных действий в отношении Китая, хотя на его долю приходится целых 47% всего российского экспорта нефти.

Чтобы еще больше упрочить свои позиции, Белый дом может наконец-то дать Сенату отмашку на принятие антироссийских санкций Грэма-Блюменталя, которые к настоящему моменту поддержали уже 84 сенатора. Пожалуй, более объединяющего вопроса в расколотом Капитолии не сыскать. Законопроект предусматривает масштабные санкции против финансовой системы России, а также против покупателей российских энергоносителей. Это станет достойным ответом на шаги Путина после саммита на Аляске и позволит Трампу продемонстрировать, что единственная цель, с которой он приглашал Путина в США, — было прекращение огня на Украине. Без этого дальнейшее потепление отношений, которого Путин добивается от Белого дома, невозможно.

Готовьтесь к зиме, ждите весну

Максимальная поддержка Украины в предстоящие зимние месяцы и четкая демонстрация России, что ее эскалация не останется безнаказанной, дает наилучший шанс на возобновление плодотворной дипломатии следующей весной.

Разумеется, нет никакой уверенности в том, что Белый дом предпримет любой из этих шагов, однако если этого не произойдет, реальный мир на Украине окажется еще менее достижим.