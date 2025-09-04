Путин заявил о повсеместном наступлении всех группировок ВС РФ в зоне СВО

Все группировки Вооруженных сил (ВС) РФ наступают по всем линиям боевого соприкосновения. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Китай 3 сентября сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают. Наступают успешно разным темпом, но практически на всех направлениях», — отметил он.

По словам Путина, противник, в свою очередь, пытается «затыкать дыры». Так, например, на сумском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили отправить 95-ю бригаду на другой участок для того, чтобы заменить ее на менее боеспособное подразделение.

Российский лидер также заявил, что в зоне специальной военной операции нельзя расслабляться. При этом, согласно предварительному анализу военных специалистов, ВСУ не способны вести крупномасштабные наступательные операции. Работа боевиков направлена на удержание имеющихся рубежей.

«Боевые действия — это вещь и сложная, и жестокая, поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует», — добавил Путин.

Ранее в этот же день сообщалось о нанесении ВС РФ группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и топливной инфраструктуры Украины. Помимо этого, подразделения группировки войск «Центр» нанесли удар по живой силе и технике механизированной, а также по двум десантно-штурмовым бригадам украинских боевиков в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР).