Путин: ВСУ не способны к наступлению

674
0
0
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

Расслабляться нельзя, отметил президент РФ

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. ВСУ не способны вести крупномасштабные наступательные операции и пытаются удержать рубежи, но ВС РФ расслабляться нельзя. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Расслабляться нельзя. Это может быть все, что угодно. Это (передислокация подразделений противника по всей линии боевого соприкосновения - прим. ТАСС) может быть подготовка [ВСУ] где-то резервов для того, чтобы совершить какие-то акции более-менее масштабного характера. Но предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у противника, ВСУ, на сегодняшний день нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи", - сказал он. 

