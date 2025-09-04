Войти
Flotprom

Итальянская Fincantieri готова помочь польским корабелам строить новые подлодки

632
0
0

Итальянская судостроительная компания Fincantieri и польская оборонная госкомпания Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) подписали меморандум о взаимопонимании с целью сотрудничества в рамках модернизации ВМС Польши и для поиска возможностей совместного расширения на рынке военно-морского кораблестроения.

Меморандум о взаимопонимании устанавливает рамки стратегического сотрудничества, направленного на поддержку модернизации польского флота, уделяя особое внимание программе приобретения подводных лодок ORKA.

Проект дизель-электрической подлодки U212 NFS, Италия

Fincantieri


В рамках соглашения Fincantieri и PGZ изучат совместные возможности в проектировании, строительстве и поддержке на протяжении всего срока службы современных военно-морских платформ, включая субмарины.

Как отмечает Marine Link, это партнерство объединит технологические ноу-хау Fincantieri в военном судостроении с обширной промышленной базой PGZ, которой отведена центральная роль в обновлении оборонного потенциала Польши.

Обе компании намерены развивать совместные возможности не только в интересах ВМС Польши, но и для продвижения на международном рынке.

"Обладая опытом постройки более 180 подводных лодок и подтвержденными компетенциями в работе с передовыми военно-морскими платформами, мы сможем поддержать программу ORKA и развить долгосрочное сотрудничество с PGZ и польской оборонной промышленностью", – заявил гендиректор Fincantieri Пьер-Роберто Фольджеро.

В составе польского флота остается единственная боеготовая субмарина – "Орёл" (Orzeł). Построенная на заводе "Красное Сормово" в СССР по проекту 877Э (шифр "Палтус"), ДЭПЛ несет службу с середины 1980-х годов. С 2002 года флот Польши использовал приобретенные у Норвегии четыре малые подводные лодки типа "Коббен", но последние две из них вывели из боевого состава еще в 2021 году.

Программа ORKA оставалась одним из приоритетов плана технической модернизации Вооруженных сил Польши с 2013 по 2022 годы. Первоначально Минобороны Польши планировало закупить от трех до четырех подводных лодок, а стоимость программы оценивалась в 10 млрд злотых (2,53 млрд долларов). Предполагалось, что уже к 2022 году Польша получит новые субмарины, вооруженные крылатыми ракетами большой дальности. Однако процесс закупки раз за разом откладывался. Ожидается, что до конца 2025 года контракт на поставку новых субмарин все-таки будет подписан.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Норвегия
Польша
Россия
Компании
Fincantieri
Красное Сормово
Проекты
877 Палтус
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 13:44
  • 15
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 04.09 12:04
  • 10377
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.09 06:59
  • 157
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 04.09 05:12
  • 2
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 04.09 01:50
  • 1
Разбираем российскую стратегию Трампа (The National Interest, США)
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)