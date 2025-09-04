Итальянская Fincantieri готова помочь польским корабелам строить новые подлодки

Итальянская судостроительная компания Fincantieri и польская оборонная госкомпания Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) подписали меморандум о взаимопонимании с целью сотрудничества в рамках модернизации ВМС Польши и для поиска возможностей совместного расширения на рынке военно-морского кораблестроения.

Меморандум о взаимопонимании устанавливает рамки стратегического сотрудничества, направленного на поддержку модернизации польского флота, уделяя особое внимание программе приобретения подводных лодок ORKA.

Проект дизель-электрической подлодки U212 NFS, Италия Fincantieri

В рамках соглашения Fincantieri и PGZ изучат совместные возможности в проектировании, строительстве и поддержке на протяжении всего срока службы современных военно-морских платформ, включая субмарины.

Как отмечает Marine Link, это партнерство объединит технологические ноу-хау Fincantieri в военном судостроении с обширной промышленной базой PGZ, которой отведена центральная роль в обновлении оборонного потенциала Польши.

Обе компании намерены развивать совместные возможности не только в интересах ВМС Польши, но и для продвижения на международном рынке.

"Обладая опытом постройки более 180 подводных лодок и подтвержденными компетенциями в работе с передовыми военно-морскими платформами, мы сможем поддержать программу ORKA и развить долгосрочное сотрудничество с PGZ и польской оборонной промышленностью", – заявил гендиректор Fincantieri Пьер-Роберто Фольджеро.

В составе польского флота остается единственная боеготовая субмарина – "Орёл" (Orzeł). Построенная на заводе "Красное Сормово" в СССР по проекту 877Э (шифр "Палтус"), ДЭПЛ несет службу с середины 1980-х годов. С 2002 года флот Польши использовал приобретенные у Норвегии четыре малые подводные лодки типа "Коббен", но последние две из них вывели из боевого состава еще в 2021 году.

Программа ORKA оставалась одним из приоритетов плана технической модернизации Вооруженных сил Польши с 2013 по 2022 годы. Первоначально Минобороны Польши планировало закупить от трех до четырех подводных лодок, а стоимость программы оценивалась в 10 млрд злотых (2,53 млрд долларов). Предполагалось, что уже к 2022 году Польша получит новые субмарины, вооруженные крылатыми ракетами большой дальности. Однако процесс закупки раз за разом откладывался. Ожидается, что до конца 2025 года контракт на поставку новых субмарин все-таки будет подписан.